9 साल पुराने एनडीपीएस मामले का मुख्य आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार, पुलिस रिमांड पर उगलेगा सच

जागरण संवाददाता , नूंह। ऑपरेशन हॉट स्पॉट अभियान के तहत पुलिस ने नौ वर्ष से फरार चल रहे विभिन्न मामलों को अपराधी मुख्य आरोपी रियासत अली पुत्र कालू निवासी बामनवाड़ी, थाना जुरहेड़ा, जिला भरतपुर को राजस्थान से गिरफ्तार किया है।

आरोपी के खिलाफ थाना सदर पुन्हाना में वर्ष 2016 में दर्ज मुकदमा संख्या 53 के तहत कई आपराधिक केस दर्ज बताए गए हैं। इसके अलावा दो अगस्त 2015 में होडल में मादक पदार्थ व 10 हजार रुपये के जाली नोटों के मामले में लगाई गई साजिश, फर्जी केस गढ़ने, सबूतों से छेड़छाड़ और एससी- एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। आरोपित तभी से फरार बताया गया है।

पुलिस जांच में सामने आया था कि कुछ असामाजिक तत्वों ने आपसी रंजिश के चलते कुंदन लाल नामक व्यक्ति को फंसाने की साजिश रची थी और उसकी गाड़ी में अफीम व जाली नोट प्लांट कर झूठा एनडीपीएस व जाली करंसी का केस बना दिया था। इस साजिश में कई स्थानीय लोगों के साथ-साथ कुछ पुलिसकर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगे थे।

पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि एसपी के निर्देश पर डीएसपी पुन्हाना जितेंद्र कुमार राणा की अगुवाई में चलाए ऑपरेशन हॉट स्पॉट के तहत यह कार्रवाई की गई है। जिसमें पुराने व वांछित अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है।