जागरण संवाददाता, देहरादून। मोबाइल चलाने से टोकने पर नवविवाहिता ने घर में पंखे पर फंदे से लटककर फांसी लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थानाध्यक्ष वसंत विहार अशोक राठौर ने बताया कि शनिवार दोपहर को शिवकुमार ने सूचना दी कि उसके किराए पर रहने वाली मधु नामक महिला ने अपने कमरे पर फांसी लगा ली है।

सूचना पर वह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में पाया कि मधु उम्र 19 वर्ष का एक साल पहले अंकित कुमार वर्तमान निवासी शास्त्रीनगर खाला मूल निवासी डुमरी जिला मुजफ्फरपुर बिहार से हुआ था। अंकित ने स्वजनों के खिलाफ जाकर मधु से प्रेमविवाह किया था। मधु जब भी फोन चलाती थी तो अंकित उसे टोकता था। शनिवार सुबह भी मधु फोन चला रही थी तो अंकित ने उसे टोका, जिसके कारण दोनों के बीच झगड़ा हो गया।