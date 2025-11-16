Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक साल पहले हुई थी लव मैरिज, मोबाइल चलाने पर पति ने टोका तो पत्‍नी ने लगा ली फांसी

    By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 01:28 PM (IST)

    देहरादून में एक नवविवाहिता ने मोबाइल चलाने से रोकने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 19 वर्षीय मधु ने एक साल पहले अंकित कुमार से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद अक्सर मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। शनिवार को भी इसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद मधु ने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    घरवालाें की मर्जी के खिलाफ जाकर की थी शादी। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। मोबाइल चलाने से टोकने पर नवविवाहिता ने घर में पंखे पर फंदे से लटककर फांसी लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थानाध्यक्ष वसंत विहार अशोक राठौर ने बताया कि शनिवार दोपहर को शिवकुमार ने सूचना दी कि उसके किराए पर रहने वाली मधु नामक महिला ने अपने कमरे पर फांसी लगा ली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पर वह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में पाया कि मधु उम्र 19 वर्ष का एक साल पहले अंकित कुमार वर्तमान निवासी शास्त्रीनगर खाला मूल निवासी डुमरी जिला मुजफ्फरपुर बिहार से हुआ था। अंकित ने स्वजनों के खिलाफ जाकर मधु से प्रेमविवाह किया था। मधु जब भी फोन चलाती थी तो अंकित उसे टोकता था। शनिवार सुबह भी मधु फोन चला रही थी तो अंकित ने उसे टोका, जिसके कारण दोनों के बीच झगड़ा हो गया।

    कुछ समय बाद अंकित ड्यूटी चला गया। इसके बाद मधु ने अपने कमरे पर पंखे से लटक कर फांसी लगा दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि पोस्टमार्टम पैनल से किए जाने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। संबंधित मजिस्ट्रेट को पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। अभी तक किसी की तरफ से कोई तहरीर नहीं मिली है।

    यह भी पढ़ें- धरी रह गईं तैयारियां: मेहमानों को कार्ड बंटे चुके, अब शादी से पहले युवती प्रेमी संग फरार, सदमे में परिवार

    यह भी पढ़ें- आधी रात को घर में घुसे आठ नकाबपोश, पूर्व फौजी और पत्‍नी को बनाया बंधक; डाली डकैती

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand Crime: युवक से बाइक सवार तीन बदमाशों ने लूटा मोबाइल, विरोध करने पर दूर तक घसीटा