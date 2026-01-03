नए साल का जश्न मनाने मसूरी आए युवक-युवतियां, रातभर की पार्टी; सुबह होम स्टे में हुई भोपाल के पर्यटक की मौत

संवाद सहयोगी, जागरण मसूरी : मसूरी-देहरादून मार्ग पर मसूरी झील के पास स्थित एक होम स्टे में ठहरे भोपाल (मध्य प्रदेश) के पर्यटक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मसूरी कोतवाली पुलिस के अनुसार, मसूरी-देहरादून मार्ग पर स्थित एक होम स्टे में ठहरे पर्यटक की तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी।

जिस पर बार्लोगंज पुलिस चौकी प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। साथ में 108 की मेडिकल टीम भी पहुंची। टीम ने युवक का परीक्षण करने के बाद पर्यटक को मृत घोषित कर दिया।



मृतक की पहचान हर्ष बिजोरा पुत्र बिजेंद्र बिजोरा (25 वर्ष), निवासी अशोक गार्डन, वर्धमान, ग्रीन पार्क हुजूर, भोपाल (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है। वह अपने मित्र विशाल, निवासी आर एक्सटेंशन मोहन गार्डन, उत्तम नगर दिल्ली, स्वाति, निवासी घिटोरनी, नई दिल्ली व भावना वर्मा, निवासी अंबेडकर नगर सोसायटी, छतरपुर, नई दिल्ली के साथ पहली जनवरी को मसूरी घूमने आए थे।

दो जनवरी को भावना का जन्मदिन मनाया व उसके बाद हर्ष बिजोरा रात्रि करीब 11 बजे अपने कमरे में सोने चले गए। अगले दिन सुबह साढ़े 10 बजे उसका दोस्त विशाल नाश्ता लेकर उन्हें उठाने कमरे में गया, तो देखा उसका शरीर ठंडा पड़ा था और वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा थे।