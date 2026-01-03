चमोली में दर्दनाक हादसा: 100 मीटर गहरी खाई में गिरने से महिला की हुई मौत

संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर: जनपद चमोली के गौचर क्षेत्र में जंगल में घास लेने गई महिला की 100 मीटर गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना शनिवार शाम करीब 5:40 बजे चौकी गोचर एवं नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से एसडीआरएफ पोस्ट गौचर को दी गई।

सूचना के अनुसार, दुआ गांव (गौचर) निवासी महिला सुबह जंगल गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। स्वजन की चिंता बढ़ने पर इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई। इंस्पेक्टर कर्ण सिंह के नेतृत्व में एसडीआरएफ पोस्ट गोचर से टीम तत्काल सर्च आपरेशन के लिए रवाना हुई। सघन तलाश के दौरान महिला के खाई में गिरने की पुष्टि हुई, जिसके बाद दुर्गम और कठिन भू-भाग में रेस्क्यू अभियान चलाया गया।