होशियारपुर में दर्दनाक हादसा, बेसहारा पशु से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत

संवाद सहयोगी, माहिलपुर (होशियारपुर)। शनिवार सुबह गांव पोसी के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक की बेसहारा पशु के साथ टकरा गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 36 वर्षीय अनुज कुमार पुत्र पवन कुमार वासी बनगड (ऊना, हिमाचल प्रदेश) का निवासी था।

हाल ही में वह गांव सुन्नी में अपनी मौसी अनीता कुमारी के साथ रहने लगा था। शनिवार सुबह, वह बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकला था। गांव पोसी के पास अचानक एक बेसहारा पशु ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा।

राहगीरों की मदद से उसे तुरंत सिविल अस्पताल माहिलपुर पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनुज टैक्सी चलाता था। थाना माहिलपुर की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।