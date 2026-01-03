होशियारपुर में दर्दनाक हादसा, बेसहारा पशु से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत
माहिलपुर (होशियारपुर) के गांव पोसी के पास शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। ऊना निवासी अनुज कुमार अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी एक बेसहारा प ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, माहिलपुर (होशियारपुर)। शनिवार सुबह गांव पोसी के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक की बेसहारा पशु के साथ टकरा गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 36 वर्षीय अनुज कुमार पुत्र पवन कुमार वासी बनगड (ऊना, हिमाचल प्रदेश) का निवासी था।
हाल ही में वह गांव सुन्नी में अपनी मौसी अनीता कुमारी के साथ रहने लगा था। शनिवार सुबह, वह बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकला था। गांव पोसी के पास अचानक एक बेसहारा पशु ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा।
राहगीरों की मदद से उसे तुरंत सिविल अस्पताल माहिलपुर पहुंचाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनुज टैक्सी चलाता था। थाना माहिलपुर की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
यह घटना सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता को उजागर करती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जहां बेसहारा पशुओं की समस्या बढ़ती जा रही है। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
