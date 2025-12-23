New Year पर बना रहे हैं घूमने का प्लान? चले आएं ऋषिकेश; होटल व कैंपों में की गई है विशेष तैयारी

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: क्रिसमस-डे व नव वर्ष के लिए काउंट डाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में नैसर्गिक सौंदर्य के लिए लोकप्रिय हिल स्टेशन ऋषिकेश में क्रिसमस-डे व नव वर्ष मनाने को लेकर देशभर के पर्यटक खासा उत्साहित हैं। यही कारण है कि ऋषिकेश हिल स्टेशन के तपोवन, शिवपुरी लक्ष्मणझूला आदि क्षेत्रों में होटल व कैंपों में एडवांस बुकिंग में तेजी आने लगी है। वहीं, होटल व कैंपों में आतिथ्य सत्कार व नव वर्ष को यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है।

हर साल कई हजारों की संख्या में देशभर से पर्यटक ऋषिकेश हिल स्टेशन नव वर्ष मनाने पहुंचते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नव वर्ष का जश्न खास होता है। होटल व कैंपों में भी क्रिसमस-डे व नव वर्ष को यादगार बनाने के लिए म्यूजिक एंड डांस, सांस्कृतिक संध्या व मनोरंजन से जुड़े कई खास इंतजाम किए जाते हैं।

पर्यटकों को ऋषिकेश से लगे शिवपुरी, नीर गांव, मोहन चट्टी में कैंपिंग का आनंद लेना भी बेहद भाता है। वहीं, ऋषिकेश, मुनिकीरेती, तपोवन, शिवपुरी व लक्ष्मणझूला के होटल व कैंपों में ए़डवांस बुकिंग में लगातार इजाफा हो रहा है। नव वर्ष के लिए सर्वाधिक बुकिंग तपोवन व शिवपुरी के प्रमुख होटलों में 60 से 80 प्रतिशत तक है। तपोवन के कई प्रमुख होटल फुल भी हो चुके हैं। हालांकि, क्रिसमस-डे के लिए बुकिंग कम हैं। लक्ष्मणझूला में वर्तमान में बुकिंग कम है, लेकिन आने वाले दिनों में बढ़ने की पूरी संभावना है।