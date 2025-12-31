मसूरी में नववर्ष की पूर्व संध्या पर माल रोड, कंपनी गार्डन व होटल परिसर पर्यटकों से खचाखच भरे रहे। होटल, कैफे व रेस्टोरेंट्स में लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट और पारिवारिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, तालियों, शुभकामनाओं और आतिशबाजी के बीच नये साल का स्वागत किया गया। ठंड के बावजूद उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। औली, नीती घाटी में बर्फबारी की उम्मीद के बीच पर्यटक गौरसों, फुलारा बुग्याल तक ट्रेकिंग का आनंद लेते दिखे। दयारा बुग्याल के बेस कैंप रैथल गांव में ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमियों का जमावड़ा लगा रहा।