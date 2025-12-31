मुस्लिम युवक हिंदू युवती को पिला रहा था सिगरेट, लोगों ने पकड़ कर मुंडवाया सिर; वीडियो हो रहा वायरल
देहरादून के हरभजवाला में एक मुस्लिम युवक को हिंदू युवती को सिगरेट पिलाते पकड़ा गया। स्थानीय लोगों और बजरंग दल के विरोध के बाद, युवक के परिजनों ने दंड ...और पढ़ें
जागरण संवददाता, देहरादून: हरभजवाला क्षेत्र में मंगलवार को स्थानीय लोगों ने मुस्लिम युवक को एक हिंदू युवती के साथ पकड़ा है। युवक सड़क किनारे युवती को सिगरेट पिला रहा था।
मुंडवा दिया युवक का सिर
इसकी सूचना पर मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और विरोध जताया। युवक के स्वजन भी वहां पहुंच गए और मामला बढ़ता देख दंड स्वरूप युवक का सिर मुंडवा दिया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी तेजी से प्रसारित हो गया।
युवती को पिला रहा था सिगरेट
घटना मंगलवार की है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम युवक क्षेत्र में सड़क किनारे बाइक खड़ी कर युवती को सिगरेट पिला रहा था। क्षेत्रवासियों को इसकी सूचना मिली तो मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़ लिया। कुछ हिंदू संगठन के लोग भी मौके पर पहुंच गए।
वीडियो इंटरनेट पर हो रहा वायरल
भीड़ के बीच युवक के स्वजन भी पहुंचे और युवक के सिर पर मशीन फेरकर उसे गंजा करवा दिया। युवक के सिर मुंडवाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर काफी प्रसारित हो रहा है। जिसपर लोग भी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
यह भी पढ़ें- त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा को दूनवासियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, न्याय की उठाई मांग
यह भी पढ़ें- एंजेल चकमा हत्याकांड: फरार यज्ञराज अवस्थी पर एक लाख का इनाम, पीड़ित परिवार को मिली आर्थिक मदद
यह भी पढ़ें- SIT करेगी त्रिपुरा के एंजेल चकमा हत्याकांड की जांच, सिर पर वार करने से हुई थी छात्र की मौत
हरभजवाला में युवती को पिला रहा था सिगरेट, सिर मुंडवाया
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।