Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dehradun: रिस्पना पुल पर चलती कार में लगी आग, चार युवक बाल-बाल बचे; पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बुझाई लपटें

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:10 PM (IST)

    देहरादून के रिस्पना पुल पर एक चलती कार में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना के चलते पुल पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्र ...और पढ़ें

    Hero Image

     दून के रिस्पना पुल पर एक चलती कार में अचानक लगी आग।

    जागरण संवाददाता, देहरादून : दून के रिस्पना पुल पर रविवार शाम एक चलती कार में अचानक आग लग गई। जिससे हड़कंप मच गया। इस दौरान वहां वाहनों की लंबी कतार लग गई।

    सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया कि कार में चार युवक सवार थे। जो आग लगते ही कार से नीचे उतर गए। युवक छिद्दरवाला की तरफ से आ रहे थे। ये लोग हल्द्वानी के रहने वाले हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को देहरादून के व्यस्त रिस्पना पुल पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब चलती एक कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार चार युवक छिद्दरवाला की ओर से आ रहे थे, जो मूल रूप से हल्द्वानी के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

    आग लगते ही युवकों ने सूझ-बूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

    मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी रविंद्र सिंह नेगी ने बताया कि ये युवक आयुष एकेडमी से क्रिकेट खेलकर लौट रहे थे, तभी अचानक गाड़ी में आग लग गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

    हालांकि, वाहन को नुकसान पहुंचा है। आग बुझाने के बाद क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाया जा रहा है और यातायात व्यवस्था सामान्य की जा रही है।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

    यह भी पढ़ें- प्रयाग स्टेशन के निकट रेल ट्रैक पर अराजकतत्वों ने लगाई आग, 25 मिनट खड़ी रही मालगाड़ी, लोको पायलट व गार्ड ने बुझाई आग

    यह भी पढ़ें- उत्तरकाशी: आवासीय मकान में लगी भीषण आग, परिवार ने भागकर बचाई जान

    यह भी पढ़ें- बहादुरगढ़ में एक और फैक्ट्री में लगी आग, तीन दिनों में सात यूनिटों में हुई घटनाओं से सैकड़ों कामगारों का रोजगार छिना

    कार में लगी आग का वीडियो।