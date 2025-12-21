Language
    उत्तरकाशी: आवासीय मकान में लगी भीषण आग, परिवार ने भागकर बचाई जान

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 12:33 PM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र जागरण, बड़कोट/उत्तराकाशी। बड़कोट तहसील के दूरस्थ गांव बसराली में लकड़ी के आवासीय भवन में अचानक आग लग गई। परिवार के लोगों ने किसी तरह भागकर जान बचाई। अग्निकांड में मकान में रखा दैनिक जरूरत का सामान, आभूषण, कपड़े व बिस्तर आदि जलकर राख हो गये। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है।

    अग्निकांड में घर का सामान, बिस्तर व कपड़े आदि जले, शार्ट सर्किट बताया जा रहा कारण

    बीते शनिवार रात्रि जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के अंतर्गत दूरस्थ बसराली गांव निवासी जसपाल पुत्र मदन सिंह रावत के देवदार के लकड़ी से बने दो मंजिला भवन में आग धधक उठी। लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर खुद की जान बचाई। शाेर सुनकर ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर पानी से आग पर काबू कर फैलने से बचाया। तब तक घर में रखा समान सोने के आभूषण, 60 घर की नगदी, कपड़े व बिस्तर तथा खाद्य सामग्री जलकर राख हो गए।

    जनहानि नहीं

    गनीमत रही हादसे में किसी प्रकार की जन व पशु हानि नहीं हुई है। पीड़ित ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी है साथ ही स्थानीय प्रशासन से मौके का मुआयना कर उचित मुआवजे की गुहार लगाई है।