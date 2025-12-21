Language
    बहादुरगढ़ में एक और फैक्ट्री में लगी आग, तीन दिनों में सात यूनिटों में हुई घटनाओं से सैकड़ों कामगारों का रोजगार छिना

    By Pardeep Bhardwaj Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:56 AM (IST)

    बहादुरगढ़ में एक और फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई है। तीन दिनों में सात फैक्ट्रियों में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है और सैकड़ों कामगार ...और पढ़ें

    फैक्ट्री में आग लगने के बाद उठतीं लपटें। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़। क्षेत्र में तीन दिन से फैक्ट्रियों में आग का तांडव मचा हुआ है। शनिवार की अल सुबह भी एक फुटवियर फैक्ट्री में आग की घटना हुई। इसमें भारी मात्रा में तैयार व कच्चा माल जलकर राख हो गया। तीन दिनों के अंदर सात फैक्ट्रियों में आग की घटना हो चुकी है। इसमें करोड़ों का माल राख होने के साथ ही सैकड़ों कामगारों का रोजगार भी छिन गया है।

    आग की चपेट में आई फैक्ट्रियों में दोबारा से पहले जैसी स्थिति और उत्पादन कब शुरू हो पाएगा, कुछ तय नहीं। इस बीच तीन दिनों से दमकल विभाग के भी पसीने छूटे हुए हैं। एक घटना पूरी तरह से निपटती नहीं कि दूसरा का संदेश आ रहा है। जिन सात फैक्ट्रियों में यह घटना हुई है, उनमें से दो-तीन में तो अभी भी धुआं उठ रहा है। इन जगहों पर दमकल विभाग की गाड़ियां तैनात हैं।

    शनिवार की अल सुबह आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के पार्ट ए के पास स्थित संभावी इंटरप्राइजेज में आग लग गई। इस फैक्ट्री में जूते बनाए जाते हैं। करीब चार बजे की यह घटना है। जिस समय दमकल विभाग को सूचना मिली, उस समय दस्ता फुटवियर पार्क की दो फैक्ट्रियों में लगी आग को बुझाने में जुटा था।

    सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, मगर तब तक काफी माल जलकर राख हो चुका था। आग की लपटें उठ रही थी। मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका। मशीनों और भवन को भी नुकसान पहुंचा है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है।

    लगातार तीन दिन से हो रही आग की घटना

    क्षेत्र में लगातार तीन दिनों से फैक्ट्रियों में आग का सिलसिला पहली बार देखा जा रहा है। सबसे पहले 18 दिसंबर को एमआईई पार्ट ए स्थित सोनिका प्राइवेट लिमिटेड में शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, जिसमें काफी नुकसान हुआ। यहां पर जूतों के अपर सिलाई का काम होता था। आग में भारी मात्रा में सामान जल गया।

    दमकल विभाग ने बाकी हिस्से में आग को फैलने से रोक लिया था। यहां पर आग बुझने के कुछ देर बाद शुक्रवार की अल सुबह निजामपुर रोड पर प्लास्टिक दाने के प्लांट में आग की सूचना मिली। वहां पर दस्ता पहुंचा। फिर यहां आग बुझी तो एमआइई पार्ट ए में ही स्थित एक जूता फैक्ट्री और एक प्लास्टिक दाना बनाने वाली यूनिट में आग लगी।

    यहां पर आग पूरी तरह बुझी नहीं थी कि शुक्रवार रात को एचएसआइडीसी सेक्टर 17 स्थित दो जूता फैक्ट्रियों में आग लग गई। यहां पर अल सुबह तक दस्ता जुटा रहा, फिर शनिवार सुबह संभावी इंटरप्राइजेज में आग लग गई। इस तरह से 48 घंटों से ज्यादा समय से दमकल दस्ता लगातार जुटा हुआ है। दमकल विभाग के अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि दो-तीन फैक्ट्रियों में धुआं उठ रहा है, इसलिए वहां पर टीमें लगातार पानी डाल रही हैं।