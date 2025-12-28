Language
    टेबल टेनिस प्रतियोगिता : मानवी और प्रियांशु ने किया शानदार प्रदर्शन, जीता दोहरा खिताब

    By Suman Semwal Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:51 PM (IST)

    एन 79 टेबल टेनिस एकेडमी द्वारा आयोजित चार दिवसीय प्रतियोगिता में मानवी कोरंगा और प्रियांशु जोशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोहरे खिताब जीते। मानवी ने ...और पढ़ें

    टेबल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: एन 79 टेबल टेनिस एकेडमी की ओर से आयोजित चार दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए मानवी कोरंगा और प्रियांशु जोशी ने दोहरा खिताब अपने नाम किया।

    अंडर-13 बालक वर्ग में देहरादून के रुद्राक्ष विश्वकर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। सार्थक बिष्ट को रजत, जबकि जैविक आनंद और आभाष सिंह को संयुक्त रूप से कांस्य पदक मिला। अंडर-13 बालिका वर्ग में नैनीताल की मानवी कोरंगा स्वर्ण पदक विजेता रहीं। पौड़ी की आन्या रावत को रजत तथा कनिका बिष्ट और आंशिक को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

    अंडर-17 बालक वर्ग में देहरादून के आदिश नौटियाल ने स्वर्ण, नैनीताल के भास्कर जोशी ने रजत और देहरादून के मृगांक रावत व जैविक आनंद ने कांस्य पदक हासिल किया। अंडर-21 बालक वर्ग में हल्द्वानी के प्रियांशु जोशी ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। उत्तर प्रदेश के अमित मिश्रा को रजत तथा ऋषिकेश के पूरब सिंह चौहान और देवांश कोहली को कांस्य पदक मिला।

    अंडर-21 बालिका वर्ग में मानवी कोरंगा ने एक और स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्णिम सफलता दर्ज की। ऋषिकेश की स्कंद पाटनी को रजत और देहरादून की रिद्धिमा बिष्ट को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। पुरुष ओपन वर्ग में प्रियांशु जोशी ने स्वर्ण, पूरब सिंह चौहान ने रजत तथा अनिरुद्ध ध्यानी और भास्कर जोशी ने कांस्य पदक जीता।

    समापन समारोह का उदघाटन करते हुए डा एसएस रावत और साई टेबल टेनिस के पूर्व कोच आनंद सिंह बिष्ट ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में डा मोनिका रावत, रमेश बिष्ट, सागर, देवांश, शाश्वत, भव्य, इशिता, सांवरी सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे।

