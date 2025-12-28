टेबल टेनिस प्रतियोगिता : मानवी और प्रियांशु ने किया शानदार प्रदर्शन, जीता दोहरा खिताब

जागरण संवाददाता, देहरादून: एन 79 टेबल टेनिस एकेडमी की ओर से आयोजित चार दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए मानवी कोरंगा और प्रियांशु जोशी ने दोहरा खिताब अपने नाम किया। अंडर-13 बालक वर्ग में देहरादून के रुद्राक्ष विश्वकर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। सार्थक बिष्ट को रजत, जबकि जैविक आनंद और आभाष सिंह को संयुक्त रूप से कांस्य पदक मिला। अंडर-13 बालिका वर्ग में नैनीताल की मानवी कोरंगा स्वर्ण पदक विजेता रहीं। पौड़ी की आन्या रावत को रजत तथा कनिका बिष्ट और आंशिक को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

अंडर-17 बालक वर्ग में देहरादून के आदिश नौटियाल ने स्वर्ण, नैनीताल के भास्कर जोशी ने रजत और देहरादून के मृगांक रावत व जैविक आनंद ने कांस्य पदक हासिल किया। अंडर-21 बालक वर्ग में हल्द्वानी के प्रियांशु जोशी ने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। उत्तर प्रदेश के अमित मिश्रा को रजत तथा ऋषिकेश के पूरब सिंह चौहान और देवांश कोहली को कांस्य पदक मिला।

अंडर-21 बालिका वर्ग में मानवी कोरंगा ने एक और स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्णिम सफलता दर्ज की। ऋषिकेश की स्कंद पाटनी को रजत और देहरादून की रिद्धिमा बिष्ट को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। पुरुष ओपन वर्ग में प्रियांशु जोशी ने स्वर्ण, पूरब सिंह चौहान ने रजत तथा अनिरुद्ध ध्यानी और भास्कर जोशी ने कांस्य पदक जीता।