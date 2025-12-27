Language
    सूर्या चरिश्मा और श्रुति मुंडाडा ने सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में बनाई जगह

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:13 PM (IST)

    रक्षिता श्री से होगा सामना।

    विजयवाड़ा, पीटीआई: स्थानीय खिलाड़ी सूर्या चरिश्मा तामिरी और श्रुति मुंडाडा ने शुक्रवार को सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में शीर्ष दो वरीय खिलाड़ियों को सीधे गेमों में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सूर्या चरिश्मा ने शीर्ष वरीय उन्नति हुड्डा के विरुद्ध शानदार खेल दिखाते हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबला मात्र 36 मिनट में 21-12, 21-15 से जीत लिया। वहीं, श्रुति ने दूसरे वरीय और पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन अनुपमा उपाध्याय को 39 मिनट चले मुकाबले में 22-20, 21-12 से पराजित किया।

    सेमीफाइनल में सूर्या चरिश्मा का सामना रक्षिता श्री से होगा। 18 वर्षीय रक्षिता ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए विश्व जूनियर चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता तन्वी शर्मा को 16-21, 21-14, 21-18 से हराया। वहीं, पुरुष सिंगल्स वर्ग में शीर्ष वरीय किरण जार्ज को 11वें वरीय रौनक चौहान के विरुद्ध कड़ी मेहनत करनी पड़ी। किरण ने 41 मिनट चले मुकाबले में 21-18, 21-18 से जीत दर्ज की। अब किरण का सामना 2024 ओडिशा ओपन चैंपियन ऋत्विक संजीवी एस से होगा, जिन्होंने दूसरे क्वार्टर फाइनल में के. सतीश कुमार को 21-13, 22-20 से हराया।

    दूसरे सेमीफाइनल में दूसरे वरीय एम. तरुण का मुकाबला गैरवरीय भरत राघव से होगा। क्वार्टर फाइनल में तरुण ने मनराज सिंह को 21-13, 22-20 से मात दी, जबकि भरत ने जिनपाल सोना को 21-17, 21-13 से हराया। महिला डबल्स वर्ग में भी उलटफेर देखने को मिला, जहां शीर्ष वरीय रुतुपर्णा और स्वेतापर्णा पांडा की जोड़ी प्री-क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो गई। उन्हें रिदुवर्षिनी रामासामी और सानिया सिकंदर ने 21-16, 21-19 से पराजित किया।