सूर्या चरिश्मा और श्रुति मुंडाडा ने सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में बनाई जगह

विजयवाड़ा, पीटीआई: स्थानीय खिलाड़ी सूर्या चरिश्मा तामिरी और श्रुति मुंडाडा ने शुक्रवार को सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में शीर्ष दो वरीय खिलाड़ियों को सीधे गेमों में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सूर्या चरिश्मा ने शीर्ष वरीय उन्नति हुड्डा के विरुद्ध शानदार खेल दिखाते हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबला मात्र 36 मिनट में 21-12, 21-15 से जीत लिया। वहीं, श्रुति ने दूसरे वरीय और पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन अनुपमा उपाध्याय को 39 मिनट चले मुकाबले में 22-20, 21-12 से पराजित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेमीफाइनल में सूर्या चरिश्मा का सामना रक्षिता श्री से होगा। 18 वर्षीय रक्षिता ने एक गेम से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए विश्व जूनियर चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता तन्वी शर्मा को 16-21, 21-14, 21-18 से हराया। वहीं, पुरुष सिंगल्स वर्ग में शीर्ष वरीय किरण जार्ज को 11वें वरीय रौनक चौहान के विरुद्ध कड़ी मेहनत करनी पड़ी। किरण ने 41 मिनट चले मुकाबले में 21-18, 21-18 से जीत दर्ज की। अब किरण का सामना 2024 ओडिशा ओपन चैंपियन ऋत्विक संजीवी एस से होगा, जिन्होंने दूसरे क्वार्टर फाइनल में के. सतीश कुमार को 21-13, 22-20 से हराया।