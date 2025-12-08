Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indian Women Kabaddi Team की कप्तान रितु नेगी पहुंचीं हनोल, लिया महासू देवता का आशीर्वाद

    By Chandram Rajguru Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:40 PM (IST)

    विश्व चैंपियन भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी ने परिवार के साथ महासू मंदिर हनोल में पूजा अर्चना की। मंदिर समिति ने उन्हें सम्मानित किया। र ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    विश्व कप विजेता भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित करते मंदिर समिति के लोग। जागरण

    चंदराम राजगुरु, जागरण त्यूणी (देहरादून) : विश्व चैंपियन भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी ने सोमवार को सपरिवार महासू मंदिर हनोल में पूजा अर्चना कर देवता से आशीर्वाद लिया।

    इस दौरान मंदिर समिति ने उन्हें स्मृति चिह्न के रूप में मंदिर की फोटो भेंटकर सम्मानित किया। रितु नेगी ने कहा कि आज पढ़ाई के साथ-साथ बेटियां खेल के क्षेत्र में भी अपना भविष्य संवार सकती हैं।

    इस बार भारतीय महिला खिलाड़ियों ने विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। रितु नेगी हिमाचल के सिरमौर जनपद के शिलाई प्रखंड के शरोग गांव की रहने वाली हैं।

    रितु नेगी परिवार के साथ कुल आराध्य महासू देवता के दर्शन को सोमवार को हनोल मंदिर पहुंची। स्थानीय लोगों ने उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया।

    दैनिक जागरण से बातचीत में इंडिया टीम की कप्तान रितु नेगी ने बताया कि विश्व कप के फाइनल में उनके दाएं हाथ में चोट लगी थी। वह अभी इस चोट से उबर रही हैं।

    वर्ष 2012 के बाद यह दूसरा अवसर है जब भारतीय महिला कबड्डी टीम विश्व चैंपियन बनी है। पूर्व में भारतीय महिला टीम ने बिहार के पटना में ईरान को हराकर विश्व कप जीता था।

    उन्होंने कहा कि पहाड़ में सीमित संसाधनों के बावजूद प्रतिभावान बेटियां राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रही हैं। पहले कबड्डी को पुरुषों का खेल माना जाता था। मगर अब देश की बेटियों ने कबड्डी विश्व चैंपियन बनकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रितु नेगी ने कहा कि बेटियों को पढ़ाई के साथ-साथ जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। कड़ी मेहनत एवं संघर्ष से जीवन में सफलता अर्जित की जा सकती है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की।

    इस मौके पर उनके पिता भवान सिंह नेगी, माता पूर्णिमा नेगी, भारतीय रेलवे कबड्डी टीम की खिलाड़ी पिंकी राय, मंदिर समिति के प्रबंधक नरेन्द्र नौटियाल, सहायक प्रबंधक विक्रम सिंह राजगुरु आदि मौजूद रहे।

    गौरतलब है कि भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी के नेतृत्व में भारत ने दूसरी बार विश्व कप जीता है। नवंबर में विश्व कप चैंपियनशिप बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। इसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर विश्व कप-2025 का खिताब जीता था।

    यह भी पढ़ें- भारतीय महिला टीम की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर पहुंची हनोल, महासू देवता की पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वाद

    यह भी पढ़ें- हिमाचल की विश्व विजेता कबड्डी खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देगी सुक्खू सरकार, जयराम ने उठाया नौकरी का मामला

    यह भी पढ़ें- महिला कबड्डी टीम लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई