Indian Women Kabaddi Team की कप्तान रितु नेगी पहुंचीं हनोल, लिया महासू देवता का आशीर्वाद

चंदराम राजगुरु, जागरण त्यूणी (देहरादून) : विश्व चैंपियन भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान रितु नेगी ने सोमवार को सपरिवार महासू मंदिर हनोल में पूजा अर्चना कर देवता से आशीर्वाद लिया।

इस दौरान मंदिर समिति ने उन्हें स्मृति चिह्न के रूप में मंदिर की फोटो भेंटकर सम्मानित किया। रितु नेगी ने कहा कि आज पढ़ाई के साथ-साथ बेटियां खेल के क्षेत्र में भी अपना भविष्य संवार सकती हैं।

इस बार भारतीय महिला खिलाड़ियों ने विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। रितु नेगी हिमाचल के सिरमौर जनपद के शिलाई प्रखंड के शरोग गांव की रहने वाली हैं।

रितु नेगी परिवार के साथ कुल आराध्य महासू देवता के दर्शन को सोमवार को हनोल मंदिर पहुंची। स्थानीय लोगों ने उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया।

दैनिक जागरण से बातचीत में इंडिया टीम की कप्तान रितु नेगी ने बताया कि विश्व कप के फाइनल में उनके दाएं हाथ में चोट लगी थी। वह अभी इस चोट से उबर रही हैं।

वर्ष 2012 के बाद यह दूसरा अवसर है जब भारतीय महिला कबड्डी टीम विश्व चैंपियन बनी है। पूर्व में भारतीय महिला टीम ने बिहार के पटना में ईरान को हराकर विश्व कप जीता था।

उन्होंने कहा कि पहाड़ में सीमित संसाधनों के बावजूद प्रतिभावान बेटियां राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रही हैं। पहले कबड्डी को पुरुषों का खेल माना जाता था। मगर अब देश की बेटियों ने कबड्डी विश्व चैंपियन बनकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।