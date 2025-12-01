हिमाचल की विश्व विजेता कबड्डी खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देगी सुक्खू सरकार, जयराम ने उठाया नौकरी का मामला

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कबड्डी विश्व कप विजेता टीम में शामिल राज्य की पांच खिलाड़ियों को सरकार नकद पुरस्कार से सम्मानित करेगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा प्वाइंट आफ आर्डर के तहत उठाए मामले का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दिया।

विश्व कप जीतने वाली टीम को 5 करोड़ देती है सरकार सीएम ने कहा कि विश्व विजेता कबड्डी टीम के खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वकप में जीतने वाली टीम को 5 करोड़ का इनाम नियमों के तहत राज्य सरकार देती है। टीम में वह इनाम की राशि बांटी जाती है। इसी के अनुसार इन खिलाड़ियों को भी इनाम की राशि दी जाएगी।

खेल दिवस पर खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी सरकार मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि खेल दिवस के मौके पर सरकार खिलाड़ियों को सम्मानित करती है। पिछली बार भी कबड्डी टीम की खिलाड़ियों को 33-33 लाख इनाम के तौर पर दिए गए थे।

राज्यस्तरीय समारोह में रेणुका को भी किया जाएगा सम्मानित मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित करेगी। इस समारोह में महिला क्रिकेट विश्वकप विजेता टीम की सदस्य रेणुका ठाकुर को भी सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने उन्हें 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है।