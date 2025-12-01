हिमाचल की विश्व विजेता कबड्डी खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देगी सुक्खू सरकार, जयराम ने उठाया नौकरी का मामला
हिमाचल प्रदेश सरकार कबड्डी विश्व कप विजेता टीम की पांच खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा की। जयराम ठाकुर ने खिलाड़ियों को नौकरी देने का मुद्दा उठाया। सरकार खेल दिवस पर खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी और रेणुका ठाकुर को भी सम्मानित किया जाएगा। उभरते खिलाड़ियों के लिए नकद धनराशि की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया।
राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कबड्डी विश्व कप विजेता टीम में शामिल राज्य की पांच खिलाड़ियों को सरकार नकद पुरस्कार से सम्मानित करेगी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा प्वाइंट आफ आर्डर के तहत उठाए मामले का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दिया।
विश्व कप जीतने वाली टीम को 5 करोड़ देती है सरकार
सीएम ने कहा कि विश्व विजेता कबड्डी टीम के खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वकप में जीतने वाली टीम को 5 करोड़ का इनाम नियमों के तहत राज्य सरकार देती है। टीम में वह इनाम की राशि बांटी जाती है। इसी के अनुसार इन खिलाड़ियों को भी इनाम की राशि दी जाएगी।
खेल दिवस पर खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि खेल दिवस के मौके पर सरकार खिलाड़ियों को सम्मानित करती है। पिछली बार भी कबड्डी टीम की खिलाड़ियों को 33-33 लाख इनाम के तौर पर दिए गए थे।
राज्यस्तरीय समारोह में रेणुका को भी किया जाएगा सम्मानित
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित करेगी। इस समारोह में महिला क्रिकेट विश्वकप विजेता टीम की सदस्य रेणुका ठाकुर को भी सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने उन्हें 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है।
जयराम ठाकुर ने उठाया नौकरी व इनाम का मामला
इससे पहले जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार के समय क्रिकेटर सुषमा ठाकुर को डीएसपी का पद व नकद पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने रेणुका ठाकुर को नकद धनराशि के साथ नौकरी देने की घोषणा की है पर कबड्डी खिलाड़ियों को ऐसी कोई घोषणा नहीं की।
नीरज नैय्यर चंबा की उड़न परी का मामला उठाया
चंबा से कांग्रेस विधायक नीरज नैय्यर ने चंबा की एथलीट सीमा का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि नियमों में केवल ओलंपिक, एशियाड पदक जीतने वालों के लिए सम्मान राशि का प्रविधान है। मैंने सीमा को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी एच्छिक निधि से धनराशि दी थी। इसी तरह उन्होंने कोरिया में आयोजित प्रतियोगिता में फरहान मिर्जा का उल्लेख किया। उनका कहना था कि नियमों में फेरबदल कर उभरते खिलाड़ियों के लिए भी नकद धनराशि की व्यवस्था होनी चाहिए।
