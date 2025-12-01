हिमाचल: राधे-राधे बोलने के विवाद के बाद CM सुक्खू का मंच से जयघोष, भाजपा पर साधा निशाना; ...सनातन धर्म की परिभाषा न बताएं

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राधे-राधे बोलने के विवाद के बाद धर्मशाला में मंच से जयघोष किया। उन्होंने मंच से राधे-राधे और राम-राम बोलकर अपना संबोधन शुरू किया। वह चिट्टे के विरुद्ध वाकाथान के बाद हजारों युवाओं को संबोधित कर रहे थे।



मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म की परिभाषा वह न बताएं जो सनातन धर्म पर राजनीति करते हैं। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, जब किसी के घर में खाना खाने जाएं तो उसे मुद्दा बना देते हैं। कभी बच्चों से बात करें तो उनको मुद्दा बना देते हैं।

राधे-राधे क्यों बोल रहे हो... वीडियो हो गया वायरल मुख्यमंत्री बीते दिनों साई मैदान में बच्चों के साथ बात कर रहे थे इस दौरान बच्चों ने मुख्यमंत्री को नमस्कार के बजाय राधे-राधे कहा था। इस पर सीएम ने पूछा कि राधे-राधे क्यों बोल रहे हो। इसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया।