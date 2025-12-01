धर्मशाला में चिट्टे के विरुद्ध हजारों युवाओं के साथ 2200 मीटर दौड़े CM सुक्खू, नशे के खिलाफ 3 बिंदुओं पर काम कर रही सरकार

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। चिट्टे के विरुद्ध धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत मंत्री, अन्य नेता व युवा दौड़े। विभिन्न संगठनों के सदस्य, स्कूलों व शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी वाकाथान का हिस्सा बने। चिट्टे के विरुद्ध महा जागरूकता अभियान दाड़ी मेला मैदान से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका आरंभ किया।

इन तीन बिंदुओं पर काम कर रही सरकार प्रदेश सरकार ने नशे के विरुद्ध तीन प्रमुख बिंदुओं पर कार्य शुरू किया है। पहला, नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना; दूसरा, नशा माफिया पर कार्रवाई व कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मजबूत करना और तीसरा चिट्टे की चपेट में आए बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित करना।