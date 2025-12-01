शिमला में कुरियर से हो रही थी चिट्टे की सप्लाई, पुलिस ने बंद करवाई कंपनी, SSP ने सभी संचालकों को जारी किए सख्त निर्देश

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में चिट्टा तस्करी लगातार अपने तौर-तरीके बदल रही है। नशा तस्कर अब पुलिस की पकड़ से बचने के लिए ऐसे रास्ते तलाश रहे हैं, जिन पर किसी को शक भी न हो। लेकिन शिमला पुलिस ने एक बार फिर तस्करों के इन नए पैंतरों को नाकाम करते हुए बड़ा खुलासा किया है।



पुलिस ने ऐसी कुरियर कंपनी का पता लगाया है, जिसका इस्तेमाल चिट्टा सप्लाई के लिए किया जा रहा था। साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने कंपनी को बंद करवाते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डिलीवरी वाले को भी नहीं होती थी सामान की जानकारी चौकाने वाली बात यह है कि कुरियर ब्वाय को भी यह पता नहीं होता था कि वह किस सामान को लेकर जा रहा है और उसके थैले में नशा छुपाया गया है। गिरोह बेहद चालाकी से पैकेट तैयार कर कुरियर सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे थे, ताकि किसी चेकिंग में भी शक न हो। लेकिन शिमला पुलिस की सतर्कता और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से यह नेटवर्क पकड़ में आ गया।

गिरोह के सदस्य खोज रहे नए तरीके एसएसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि जिले में चिट्टे की सप्लाई रोकने के लिए पुलिस लगातार कड़े कदम उठा रही है। गिरोह के सदस्य नए-नए तरीकों से नशे की खेप पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस हर बार उनकी रणनीति पर पानी फेर रही है।