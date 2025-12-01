Language
    शिमला में कुरियर से हो रही थी चिट्टे की सप्लाई, पुलिस ने बंद करवाई कंपनी, SSP ने सभी संचालकों को जारी किए सख्त निर्देश

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 06:57 AM (IST)

    शिमला पुलिस ने कुरियर से चिट्टे की सप्लाई करने वाली एक कंपनी को बंद करवा दिया है। जांच में पता चला कि कंपनी के कुछ कर्मचारी इस अवैध धंधे में शामिल थे। SSP शिमला ने सभी कुरियर कंपनियों के संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच करें और पार्सल की जांच में सख्ती बरतें। पुलिस नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    शिमला में कुरियर से चिट्टे की सप्लाई हो रही थी। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में चिट्टा तस्करी लगातार अपने तौर-तरीके बदल रही है। नशा तस्कर अब पुलिस की पकड़ से बचने के लिए ऐसे रास्ते तलाश रहे हैं, जिन पर किसी को शक भी न हो। लेकिन शिमला पुलिस ने एक बार फिर तस्करों के इन नए पैंतरों को नाकाम करते हुए बड़ा खुलासा किया है।

    पुलिस ने ऐसी कुरियर कंपनी का पता लगाया है, जिसका इस्तेमाल चिट्टा सप्लाई के लिए किया जा रहा था। साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने कंपनी को बंद करवाते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। 

    डिलीवरी वाले को भी नहीं होती थी सामान की जानकारी

    चौकाने वाली बात यह है कि कुरियर ब्वाय को भी यह पता नहीं होता था कि वह किस सामान को लेकर जा रहा है और उसके थैले में नशा छुपाया गया है। गिरोह बेहद चालाकी से पैकेट तैयार कर कुरियर सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे थे, ताकि किसी चेकिंग में भी शक न हो। लेकिन शिमला पुलिस की सतर्कता और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से यह नेटवर्क पकड़ में आ गया।

    गिरोह के सदस्य खोज रहे नए तरीके

    एसएसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि जिले में चिट्टे की सप्लाई रोकने के लिए पुलिस लगातार कड़े कदम उठा रही है। गिरोह के सदस्य नए-नए तरीकों से नशे की खेप पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस हर बार उनकी रणनीति पर पानी फेर रही है।  

    जानकारी के आधार पर पुलिस ने की निगरानी

    जानकारी के आधार पर कुरियर कंपनी की गतिविधियों की निगरानी की गई। पैकेट्स और डिलीवरी रूट की जांच में स्पष्ट हो गया कि कंपनी के माध्यम से नशीला पदार्थ भेजा जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने कंपनी को बंद करवाने के साथ ही सभी संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है।

    एसएसपी का कुरियर संचालकों को स्पष्ट निर्देश

    एसएसपी ने जिले के सभी कुरियर संचालकों को साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी संदिग्ध पार्सल या ग्राहक पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। किसी भी तरह की अनदेखी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजीव गांधी ने कहा कि नशा तस्करी को रोकना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और चिट्टा तस्करी में शामिल हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से तस्करों में खलबली मची हुई है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए तरीके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।

