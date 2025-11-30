चंडीगढ़ से धर्मशाला जा रही HRTC बस आधी रात को हो गई खराब, ठिठुरती रही सवारियां; चिंतपूर्णी तक लग गया जाम

संजीव ठाकुर, भरवाईं (ऊना)। चंडीगढ़ से धर्मशाला जा रही एचआरटीसी की लग्जरी बस भरवाईं मुख्य चौक पर आधी रात 2:30 बजे खराब हो गई। ठिठुरती रात में बस में सवार यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बस में सवार यात्रियों को अन्य बस में आगे का सफर तय करना पड़ा। इस दौरान लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। चिंतपूर्णी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक को नियंत्रित किया।

प्रेशर पाइप फटने से जाम हो गए टायर भरवाईं बाजार में जैसे ही बस ने सवारी उतारने को ब्रेक लगाई, उसके बाद बस की प्रेशर पाइप फट गई। जिससे प्रेशर न बनने से बस एकदम बंद हो गई और उसके टायर जाम हो गए। बस के कंडक्टर ने इसकी सूचना अपने कार्यालय में और आरएम को दी।

धर्मशाला से मंगवाया पार्ट वहीं रविवार दोपहर को मैकेनिक ने आकर बस के पार्ट को ठीक करना चाहा। परंतु उसका कुछ स्पेयर पार्ट सही न होने से दोबारा धर्मशाला से वह पार्ट मंगवाया गया। इस तरह से रविवार शाम को बस ठीक हुई।