हिमाचल स्कूल लेक्चरर संघ मुख्यमंत्री से उठाएगा लंबित मांगें, धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान मिलेगा प्रतिनिधिमंडल
हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से मिलेगा। इस मुलाकात में संघ अपनी लंबित मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखेगा, जिन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। संघ को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे और जल्द ही कोई समाधान निकालेंगे।
राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ का प्रतिनिधिमंडल मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से विधानसभा सत्र के दौरान मुलाकात करेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ के प्रदेश के मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने बताया कि धर्मशाला में मुलाकात की जाएगी।
संघ अपनी लंबित पड़ी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएगा। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है। लेकिन अभी तक मांगें पूरी नहीं हुई हैं।
पदोन्नति सूची जारी करने सहित डीए की मांग उठाएंगे
संघ की मुख्य मांगो में स्कूल प्रधानाचार्य की पदोन्नति सूची जारी करना, लेक्चरर संघ की लंबित पड़ी मांगे, कर्मचारियों के लंबित डीए का भुगतान करने आदि अनेक विषयों को मुख्यमंत्री से समय मिलने पर अवगत करवाया जाएगा। राजन शर्मा ने कहां मुख्यमंत्री कर्मचारी वर्ग के सच्चे हितैशी हैं, उन्होंने ओपीएस देकर कर्मचारियों के हित का अनुकरणीय कार्य किया जिसे कर्मचारी कभी नही भूलेंगे।
एनपीएस का पैसा वापस किया जाए
संघ ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा हिमाचल सरकार को वापस किया जाए। अगर पैसा देने के लिए कोई कठोर नियम बनाया गया है तो इसमें संशोधन किया जाए। आज स्थिति यह है कि कर्मचारियों को अपना एनपीएस का पैसा निकालने में बहुत असुविधा होती है क्योंकि इसको निकालने का नियम बहुत कठोर है किसी कर्मचारी को पैसे की आवश्यकता है तो वह अपना पैसा भी नहीं निकल सकता है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
केंद्र की ओपीएस विरोधी नीति दुर्भाग्यपूर्ण
उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की कर्मचारी ओल्ड पेंशन विरोधी नीति दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ के प्रांतीय मुख्य मीडिया प्रभारी राजन शर्मा ने एक विशेष भेंट वार्ता में कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी है। प्रदेश के कर्मचारी ओल्ड पेंशन को कभी नहीं भूलेंगे।
