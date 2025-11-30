हिमाचल स्कूल लेक्चरर संघ मुख्यमंत्री से उठाएगा लंबित मांगें, धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान मिलेगा प्रतिनिधिमंडल

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ का प्रतिनिधिमंडल मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से विधानसभा सत्र के दौरान मुलाकात करेगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ के प्रदेश के मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने बताया कि धर्मशाला में मुलाकात की जाएगी।

संघ अपनी लंबित पड़ी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएगा। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है। लेकिन अभी तक मांगें पूरी नहीं हुई हैं। पदोन्नति सूची जारी करने सहित डीए की मांग उठाएंगे संघ की मुख्य मांगो में स्कूल प्रधानाचार्य की पदोन्नति सूची जारी करना, लेक्चरर संघ की लंबित पड़ी मांगे, कर्मचारियों के लंबित डीए का भुगतान करने आदि अनेक विषयों को मुख्यमंत्री से समय मिलने पर अवगत करवाया जाएगा। राजन शर्मा ने कहां मुख्यमंत्री कर्मचारी वर्ग के सच्चे हितैशी हैं, उन्होंने ओपीएस देकर कर्मचारियों के हित का अनुकरणीय कार्य किया जिसे कर्मचारी कभी नही भूलेंगे।