हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष ने 8 दिन बाद संभाला पदभार, विनय कुमार ने मुख्यमंत्री से कार्यकर्ताओं के लिए किया पहला आग्रह

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने रविवार को शिमला स्थित पार्टी के राज्य कार्यालय राजीव भवन में पदभार संभाल लिया। विनय कुमार को अध्यक्ष बनाने का एलान 22 नवंबर को हुआ था, उन्होंने आठ दिन बाद रविवार को पदभार संभाला। विनय कुमार ने सभी का धन्यवाद किया।

उन्होंने सबसे पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपकी वजह से जिम्मेदारी मिली है। इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से संभालेंगे।

50 साल बाद सिरमौर से अध्यक्ष

यशवंत सिंह परमार के बाद 50 साल बाद सिरमौर को अध्यक्ष मिला है। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन मेहनत से काम किया जाएगा।

कई नेताओं ने मेरे पिता के साथ काम किया

कई नेताओं ने मेरे पिता के साथ काम किया है, इस कारण वे मुझे बच्चे की तरह मानते है। मैं आम कार्यकर्ता की आवाज बनूं, बस यही सोच है।

दो से तीन माह में बूथ स्तर तक तैनाती होगी

कार्यकारिणी का गठन दो से तीन माह के भीतर किया जाएगा। ब्लाक से बूथ स्तर पर तैनाती होगी। 11 दिसंबर की रैली की तैयारी करनी है। मुख्यमंत्री ने भी यह कहा इसलिए सत्र के साथ कार्यभार संभाला।