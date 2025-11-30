'हिमाचल में BJP को हराना कोई बड़ी बात नहीं', सुक्खू ने भरी हुंकार, बोले- मैं संगठन का कार्यकर्ता आता हूं विनय कुमार के अधीन

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने रविवार को शिमला में पार्टी के राज्य कार्यालय में पदभार संभाल लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रतिभा सिंह ने पार्टी को मजबूत किया और उस कारण सरकार बनी।



उन्होंने कहा कि पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार के बाद पहली बार सिरमौर को अध्यक्ष मिला और विनय कुमार अध्यक्ष बने। सुक्खू ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि विनय कुमार पदभार ग्रहण कर रहे हैं।

हाईकमान के फैसले के साथ चट्टान की तरह खड़े उन्होंने कहा कि हाईकमान का जो फैसला है, वह चट्टान की तरह उसके साथ खड़े हैं। सुक्खू ने कहा कि प्रतिभा सिंह के साथ हमने भी संगठन में नए सदस्य बनाने की बात बीते एक वर्ष से की थी, लेकिन नहीं बना। अब विनय कुमार को अध्यक्ष बनाया है।