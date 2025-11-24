महिला कबड्डी टीम लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई
भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एक बार फिर विश्व चैंपियन बनने का तमगा हासिल कर लिया है। टीम इंडिया ने फाइनल में चीनी ताइपे को मात देकर जीत हासिल की। महिला टीम की इस जीत पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बधाई दी है।
पीटीआई, ढाका: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने सोमवार को खिताबी मुकाबले में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार विश्व कप खिताब अपने नाम किया। भारत 11 देशों की भागीदारी वाले इस टूर्नामेंट में शीर्ष पर रहा। अजेय भारत पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहा।
सेमीफाइनल में भारत ने ईरान को 33-21 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। दूसरी ओर, चीनी ताइपे ने सेमीफाइनल में मेजबान बांग्लादेश को 25-18 से हराया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अन्य लोगों ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए टीम की सराहना की।
प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई
प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि कबड्डी विश्व कप 2025 जीतकर राष्ट्र को गर्व महसूस कराने वाली हमारी भारतीय महिला कबड्डी टीम को बधाई। उन्होंने अद्भुत साहस, कौशल और समर्पण का प्रदर्शन किया है। उनकी यह जीत अनगिनत युवाओं को कबड्डी अपनाने, बड़े सपने देखने और लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करेगी।
वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी विजेता टीम को बधाई देते हुए कहा कि अपनी महिला कबड्डी टीम द्वारा इतिहास रचते हुए यह बेहद गर्व का क्षण है। महिला कबड्डी विश्व कप जीतने के लिए पूरी टीम को बधाई। आपकी शानदार जीत एक बार फिर साबित करती है कि भारत की खेल प्रतिभा किसी से कम नहीं है। भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।
पूर्व कप्तान ने भी दी बधाई
पूर्व भारतीय कप्तान अजय ठाकुर ने कहा कि फाइनल तक का उनका दबदबे वाला सफर और फिर खिताब जीतना यह दर्शाता है कि पिछले कुछ वर्षों में महिला कबड्डी कितनी आगे बढ़ी है। यह खेल की वैश्विक लोकप्रियता का भी प्रमाण है, जहां बांग्लादेश ने विश्व कप की मेजबानी की और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह गति बनी रहेगी।
Congratulations to our Indian Women’s Kabaddi Team for making the nation proud by winning the Kabaddi World Cup 2025! They have showcased outstanding grit, skills and dedication. Their victory will inspire countless youngsters to pursue Kabaddi, dream bigger and aim higher. pic.twitter.com/XRM8J2I2h0— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2025
Moment of immense pride as our women’s Kabbadi team scripts history.— Amit Shah (@AmitShah) November 24, 2025
Congratulations to the entire team for lifting the Women’s #KabaddiWorldCup2025. Your stupendous victory reiterates why India's sporting talent is second to none. All my best wishes for your future endeavors. pic.twitter.com/ZBDwAgW4hT
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।