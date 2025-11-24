महिला कबड्डी टीम लगातार दूसरी बार बनी चैंपियन, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई

पीटीआई, ढाका: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने सोमवार को खिताबी मुकाबले में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार विश्व कप खिताब अपने नाम किया। भारत 11 देशों की भागीदारी वाले इस टूर्नामेंट में शीर्ष पर रहा। अजेय भारत पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेमीफाइनल में भारत ने ईरान को 33-21 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। दूसरी ओर, चीनी ताइपे ने सेमीफाइनल में मेजबान बांग्लादेश को 25-18 से हराया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित अन्य लोगों ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए टीम की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि कबड्डी विश्व कप 2025 जीतकर राष्ट्र को गर्व महसूस कराने वाली हमारी भारतीय महिला कबड्डी टीम को बधाई। उन्होंने अद्भुत साहस, कौशल और समर्पण का प्रदर्शन किया है। उनकी यह जीत अनगिनत युवाओं को कबड्डी अपनाने, बड़े सपने देखने और लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करेगी।

वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी विजेता टीम को बधाई देते हुए कहा कि अपनी महिला कबड्डी टीम द्वारा इतिहास रचते हुए यह बेहद गर्व का क्षण है। महिला कबड्डी विश्व कप जीतने के लिए पूरी टीम को बधाई। आपकी शानदार जीत एक बार फिर साबित करती है कि भारत की खेल प्रतिभा किसी से कम नहीं है। भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।