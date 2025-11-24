IND vs SA: वॉशिंगटन सुंदर ने कह दी ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल को चुभने वाली बात, पिच को लेकर दिया बड़ा बयान

पीटीआई, गुवाहाटी: वॉशिंगटन सुंदर और मार्को यानसेन में सोमवार को एक बात समान थी। दोनों का मानना है कि ऋषभ पंत की रणनीति अच्छी थी लेकिन उसे लागू करने में थोड़ी कमी रही। वॉशिंगटन ने कहा कि किसी और दिन गेंद स्टैंड में चली जाती और हम सब तारीफ करते और ताली बजाते। ऐसा ही होता है। कभी-कभी आपको उनकी योजना और कौशल का समर्थन करना होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि यह देखते हुए कि उन्होंने पहले भी बहुत सारे उदारहण पेश किए हैं। मुझे लगता है कि यह सिर्फ उनके कौशल का समर्थन करने के बारे में है। जाहिर है कि योजना को उस तरह लागू नहीं किया जा सकता जिस तरह हम चाहते थे।

बल्लेबाजी के लिए अच्छी है पिच भारत के बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहने के बावजूद वॉशिंगटन ने कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा विकेट है। आपको इस तरह के विकेट पर अधिक बल्लेबाजी करने को नहीं मिलती, विशेषकर भारत में। सच कहूं तो यह एक जीवंत विकेट है। अगर आप क्रीज पर समय बिताओगे तो रन बनाओगे। वॉशिंगटन का यह जवाब ध्रुव जुरैल और पंत को शायद पसंद नहीं आए जो खराब शॉट खेलकर आउट हुए।