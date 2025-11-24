Language
    IND vs SA: 'पंत का शॉट अगर...', मार्को यानसेन ने बताई टीम इंडिया के कप्तान के विकेट की सच्चाई, जानकर हैरान रह जाएंगे आप

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 08:45 PM (IST)

    गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत की कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत मैच के तीसरे दिन एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। इसके बाद उनकी जमकर आलोचना हो रही है। हालांकि, पंत को आउट करने वाले मार्को यानसेन ने पंत को लेकर हैरान करने वाला बयान दिया है। 

    मार्को यानसेन का शिकार बने थे ऋषभ पंत

    पीटीआई,गुवाहाटी: ऋषभ पंत को मार्को यानसेन के विरुद्ध खराब शॉट चयन के लिए काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है लेकिन दक्षिण अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज का मानना है कि अगर इस स्टार विकेटकीपर ने सही शॉट खेला होता तो शायद इस तरह की बात नहीं हो रही होती।

    पंत ने यानसेन के विरुद्ध तब जोखिम उठाया जब भारतीय टीम 102 रन पर चार विकेट गंवाने के बाद संकट में थी। लंबे कद के यानसेन ने शॉर्ट गेंद फेंकी जो पंत के शरीर की तरफ आई और उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई।

    हमेशा नहीं होता ऐसा

    जब यह पूछा गया कि क्या वह पंत के शॉट चयन से हैरान हैं तो यानसेन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि चीजें हमेशा आपके हिसाब से होंगी। यानसेन ने कहा कि कई बार ऐसा होता कि पंत उस गेंद को पचास सीट पीछे मारते, सीधे मेरे सिर के ऊपर से मारते और फिर हम अलग बातें कर रहे होते। भारत की पारी की शुरुआती में ही यानसेन को एहसास हो गया था कि ना तो हवा से मदद मिल रही है और ना ही सतह से मूवमेंट मिल रही है जिसके कारण उन्हें बाउंसर आजमाए और तीसरे दिन के खेल के दौरान ये उनके लिए फायदेमंद साबित हुए।

    यानसेन ने दी सीख

    यानसेन ने कुलदीप यादव को छोड़कर अपने बाकी पांच विकेट शॉर्ट गेंद पर हासिल किए और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को दिखाया कि जब विकेट से मदद नहीं मिलती तो वैकल्पिक योजना कितनी महत्वपूर्ण होती है। यानसेन ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो गेंद कोलकाता की तरह उतनी तेजी से नहीं आ रही थी इसलिए हमें एक योजना बनानी पड़ी। जब मैंने अपना पहला विकेट (ध्रुव जुरैल) बाउंसर से लिया तो हमने कहा कि देखते हैं कि यह कब तक काम करेगा और यह काम कर गया।

    कुलदीप यादव ने जहां बरसापारा की पिच को 'सड़क' कहा था तो वहीं यानसेन ने इसे 'जीवंत पिच' बताया। उन्होंने कहा कि यह बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट है। इसमें अच्छी गति, अच्छा उछाल है। अगर आप शॉर्ट गेंद को अच्छी तरह से खेलते हैं तो आप रन बनाएंगे और अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो आपको विकेट मिलेंगे।

