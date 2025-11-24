IND vs SA: मार्को यानसेन के कहर के आगे बेदम हुई टीम इंडिया, साउथ अफ्रीका ने भारत पर कसा शिकंजा
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज गुवाहाटी टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के सामने नतमस्तक दिखे। टीम इंडिया मेजबान टीम के पहली पारी के स्कोर का आधा भी स्कोर अपनी पहली पारी में नहीं बना सकी। इस समय मैच पर पूरी तरह से साउथ अफ्रीका का कब्जा दिख रहा है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम ने गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन सोमवार को भी अपना वर्चस्व जारी रखा और टीम इंडिया के बल्लेबाजों को हालत बुरी कर दी। मार्को यानसेन के छह विकेटों के दम पर साउथ अफ्रीका ने भारत को पहली पारी में 201 रनों पर ही ढेर कर दिया था।
साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे। इस लिहाज से भारत को जल्दी समेटने के बाद उसके पास 288 रनों की बढ़त थी। साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को फॉलोऑन नहीं दिया और दूसरी पारी खेलने का फैसला किया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान टीम ने बिना किसी नुकसान के 26 रन बना लिए हैं। रियन रिकेलटन 13 और एडेन मार्करम 12 रन बनाकर खेल रहे हैं।
टीम इंडिया के बल्लेबाज हुए फेल
भारत ने दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के नौ रनों के साथ की थी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी को आराम से आगे बढ़ाया और एक सधी हुई शुरुआत दी। केशव महाराज ने इस साझेदारी को 65 के कुल स्कोर पर तोड़ा। केएल राहुल 22 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद नजर आ रही थी जिसे सिमोन हार्मर ने तोड़ दिया। यशस्वी ने 97 गेंदों पर सात चौके और एक छक्के की मदद से 58 रन बनाए।
उनके जाने के बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और लगातार विकेट गिरते रहे। यशस्वी का विकेट 95 के कुल स्कोर पर गिरा। एक रन बाद साई सुदर्शन भी पवेलियन लौट गए। उनके बल्ले से सिर्फ 15 रन निकले। यहां से फिर यानसेन ने धमाल मचाना शुरू कर दिया।
यानसेन ने बरपाया कहर
यानसेन ने फिर ध्रुव जुरेल को बिना खाता खोले आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत का विकेट भी यानसेन के हिस्से आया। उन्होंने सिर्फ सात रन बनाए। रवींद्र जडेजा छह और नीतीश कुमार रेड्डी 10 रन बनाकर आउट हो गए। सुंदर ने कुछ लड़ाई लड़ी और 48 रन बनाए। उन्होंने कुलदीप यादव के साथ मिलकर टीम को 150 से पहले ऑल आउट होने से बचा लिया। दोनों के बीच 72 रनों की साझेदारी हुई। हार्मर ने सुंदर को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। सुंदर ने 92 गेंदों पर दो चौके और एक छक्के की मदद से 48 रन बनाए। यानसेन ने फिर कुलदीप और जसप्रीत बुमराह को आउट कर भारत की पारी समाप्त कर दी।
यानसेन ने छह विकेट अपने नाम किए तो वहीं हार्मर ने तीन विकेट लिए। केशव महाराज के हिस्से एक विकेट आया।
साउथ अफ्रीका के पास मजबूत बढ़त
दूसरी पारी में 288 रनों की बढ़त लेकर उतरी साउथ अफ्रीका ने इसे मजबूत कर दिया है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उसके पास 314 रनों की बढ़त है। इस समय साउथ अफ्रीका गुवाहाटी टेस्ट मैच में फ्रंटफुट पर नजर आ रही है और उसकी पकड़ काफी मजबूत दिख रही है।
