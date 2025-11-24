Language
    IND vs SA: गुवाहाटी में टीम इंडिया के बुरे हाल पर करुण नायर ने किया दर्दभरा पोस्ट, जमकर कर रहे हैं पछतावा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    टीम इंडिया से बाहर चल रहे करुण नायर ने गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत की बुरी स्थिति को लेकर एक पोस्ट किया है। उन्होंने इशारों-इशारों में इस मैच को लेकर अपना दर्द बयां किया है। 

    करुण नायर टीम इंडिया से चल रहे हैं बाहर

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया का बुरा हाल हो गया है। टीम इंडिया के बल्लेबाजों का रन बनाना मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं वह विकेट पर पैर जमाते हुए नहीं दिखे। इसे देखकर टीम से बाहर चल रहे करुण नायर ने एक पोस्ट किया है और अपना दर्द बयां किया है।

    साउथ अफ्रीका ने इस टेस्ट मैच में पहली पारी में 489 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है। टीम इंडिया अपनी पहली पारी में इसका आधा भी स्कोर नहीं बना सकी और 201 रनों पर ढेर हो गई। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने टीम को अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन इन दोनों के जाने के बाद टीम इंडिया के बाकी बल्लेबाज आया राम-गया राम होते चले गए।

    होता है दर्द

    नायर को इंग्लैंड दौरे के बाद टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया था। इंग्लैंड दौरे पर नायर ने आठ साल बाद भारतीय टीम में वापसी की थी। लेकिन मौके का फायदा न उठा पाने के कारण उन्हें बाहर कर दिया गया। इंग्लैंड दौरे पर नायर को पांच में से चार मैचों में मौका मिला जिसमें से वह एक में ही अर्धशतक बना पाए। उन्होंने अधिकतर मौकों पर शुरुआत अच्छी की, लेकिन उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए।

    गुवाहाटी में टीम इंडिया की बुरा हालत देखते हुए नायर ने एक्स पर पोस्ट लिखा, "कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप अंदर से जानते हो- और वहां न होने के कारण जो चुप्पी आती है उसका एक अलग ही दर्द होता है।"

    रणजी ट्रॉफी में कर रहे हैं कमाल

    टीम इंडिया से बाहर होने के बाद नायर रणजी ट्रॉफी में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस साल विदर्भ से कर्नाटक में वापसी करने वाले नायर ने अभी तक खेले पांच रणजी मैचों में 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। इसके बाद भी उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ। टीम के पास इस समय नंबर-3 पर कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं जिस तरह से पहले राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा के रूप में हुआ करते थे। नायर इस कमी को पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला।

    टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर को नंबर-3 पर उतारा था और वह बुरी तरह से फेल हुए थे। गुवाहाटी टेस्ट में नंबर-3 पर साई सुदर्शन को मौका दिया गया है।

