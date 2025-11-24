Language
    IND vs SA: मैच के दौरान रांची स्टेडियम के बाहर ड्रोन से होगी निगरानी, दूसरे जिलों से बुलाए जाएंगे फोर्स

    By Prince Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    रांची में भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहेगी। स्टेडियम के बाहर ड्रोन से निगरानी की जाएगी और दूसरे जिलों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है। पुलिस प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरी तरह सतर्क है। संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

    मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर ड्रोन से होगी निगरानी

    जागरण संवाददाता, रांची। रांची में 30 नवंबर को होने वाले भारत–दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। मैच के दौरान शहर की सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत किया जा रहा है।

    पुलिस प्रशासन ने इस बार सुरक्षा कवरेज को डबल लेयर में तैयार किया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। इसके लिए रांची पुलिस अन्य जिलों से भी अतिरिक्त फोर्स मंगाने की तैयारी कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर ड्रोन की मदद से निगरानी की जाएगी।

    पुलिस के अनुसार, हर बार टिकट चेकिंग के दौरान मुख्य द्वार पर भारी भीड़ जमा हो जाती है, जिससे अव्यवस्था की संभावना बढ़ जाती है। इस समस्या से बचने के लिए इस बार मुख्य द्वार तक पहुंचने से पहले ही एक अतिरिक्त चेकिंग प्वाइंट बनाया जाएगा। यहां टिकट की प्रारंभिक जांच की जाएगी, जिससे मुख्य द्वार पर भीड़ कम होगी और दर्शक सुचारू रूप से प्रवेश कर सकेंगे।

    प्रभात तारा मैदान में होगी पार्किंग, गेट के अनुसार लगाए जाएंगे दिशासूचक बोर्ड

    मैच के दौरान पार्किंग की व्यवस्था को लेकर भी इस बार विशेष ध्यान दिया गया है। प्रभात तारा मैदान को आधिकारिक पार्किंग स्थल बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि पहले दर्शक वाहन पार्क कर मेन गेट तक चले जाते थे, जहां उन्हें पता चलता था कि किस गेट से प्रवेश करना है।

    इससे दिशा भ्रम की स्थिति बनती थी और लोगों की आवाजाही में अव्यवस्था पैदा होती थी। इस समस्या से निपटने के लिए पहली बार पार्किंग स्थल पर ही हर गेट के लिए स्पष्ट दिशासूचक बोर्ड लगाए जाएंगे।

    दर्शक की टिकट जिस गेट की होगी, उसी दिशा में जाने के लिए पार्किंग में ही उन्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा। यह व्यवस्था भीड़ को नियंत्रित करने और लोगों के समय की बचत के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

    एक दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारी संभालेंगे मोर्चा

    सुरक्षा के स्तर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मैच के दिन एक दर्जन से अधिक आईपीएस अधिकारी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही 40 से अधिक डीएसपी की भी तैनाती होगी। होटल रेडिसन ब्लू से लेकर जेएससीए स्टेडियम तक पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे।

    खिलाड़ियों के होटल से निकलने, मार्ग सुरक्षा, स्टेडियम पहुंचने और वापस होटल लौटने तक सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी न छोड़ने का निर्देश दिया गया है। मैच से पहले सभी जवानों की विशेष ब्रीफिंग की जाएगी। सुरक्षा ड्यूटी, प्रवेश द्वारों की व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के तरीकों पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

    पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मैच के दौरान ड्रोन कैमरों से भीड़, ट्रैफिक और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की योजना है। ड्रोन की मदद से उन स्थानों की भी निगरानी की जाएगी जहां मानवबल की पहुंच कम है। ड्रोन फुटेज को कंट्रोल रूम में लाइव मानिटर किया जाएगा, ताकि किसी भी असामान्य गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।