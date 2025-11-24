Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA: Aiden Markram का 'सुपरमैन' कैच देख जडेजा भी रह गए हैरान, नीतीश रेड्डी तो बार-बार देखेंगे VIDEO!

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 12:56 PM (IST)

    IND vs SA 2nd Test Day 3 Aiden Markram Catch: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन, भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। इस दौरान, एडन मार्करम ने नीतीश कुमार रेड्डी का एक शानदार एक हाथ से कैच लपका, जिसे 'कैच ऑफ द ईयर' बताया जा रहा है।    

    prefferd source google
    Hero Image

    Aiden Markram Catch Video: एडन मार्करम ने एक हाथ से लपका कैच

    स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Aiden Markram Catch Video: गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन का खेल जारी है। तीसरे दिन (IND vs SA) के खेल में भारतीय टीम को ओपनर यशस्वी जायसवाल ने शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर ज्यादा देर तक कोई नहीं टिक सका। मार्को यानसेन और साइमन हार्मर के आगे भारतीय टीम की बैटिंग यूनिट फ्लॉप नजर आई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Aiden Markram का बेस्ट 'कैच ऑफ द ईयर'

    दरअसल, दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन (India vs South Africa 2nd Test Day 3 Highlights) के खेल में चायकाल तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 102 रन रहा। इसके बाद दूसरे सेशन में कप्तान ऋषभ पंत से हर किसी की उम्मीदें थी कि वह बड़ी पारी खेलने, लेकिन मार्को यानसेन ने उन्हें 7 रन के निजी स्कोर पर आउट किया।

    पंत के आउट होने के बाद मैच का असली टर्निंग प्वाइंट आया 42वें ओवर में, जब नीतीश कुमार रेड्डी को मार्को ने अपना शिकार बनाया। इस दौरान नीतीश का एडन मार्करम (Aiden Markram Catch) ने जिस तरह से कैच लपका, वो तेजी से वायरल हो रहा है। एडन की फुर्ती देख हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। 

    image

    Aiden Markram Catch: एडन मार्करम ने नीतीश कुमार रेड्डी का पकड़ा 'सुपरमैन' कैच

    एडन मार्करम ने एक हाथ से लपका कैच

    पारी के 42वें ओवर पर भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का कैच (Aiden Markram pick one hand stunner to dismiss Nitish Numar Reddy) एडन मार्करम ने लपका। मार्को ने पारी की चौथी गेंद शॉर्ट बॉल बाउंसर से नितीश रेड्डी को टेस्ट किया। इस गेंद पर नीतीश ने बैकफुट से नीचे रखने खेलने का प्रयास किया, लेकिन उछाल के साथ गलव्स को लगकर गेंद हवा में गई और दूसरे स्लिप्स में अपने दाहिने तरफ भागकर एडन मार्करम ने ये कमाल का कैच लपक लिया।

    उन्होंने ये कैच एक हाथ से पकड़ा और उनकी फुर्ती देखकर हर कोई हक्का-बक्का रह गया। रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) भी उनकी फुर्ती को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अपना सिर पकड़े हुए देखा गया। इसके बाद एडन मार्करम के इस कैच को साल का बेस्ट और इस सीरीज का बेस्ट कैच बताया जा रहा है। 

    इस दौरान नीतीश 18 गेंद का सामना करते हुए महज 10 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह नीतीश कुमार के रूप में भारत ने 119 रन के स्कोर पर अपना छठा विकेट गंवाया।