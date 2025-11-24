IND vs SA: Aiden Markram का 'सुपरमैन' कैच देख जडेजा भी रह गए हैरान, नीतीश रेड्डी तो बार-बार देखेंगे VIDEO!

स्पोर्ट्स डेस्क,नई दिल्ली। Aiden Markram Catch Video: गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन का खेल जारी है। तीसरे दिन (IND vs SA) के खेल में भारतीय टीम को ओपनर यशस्वी जायसवाल ने शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर ज्यादा देर तक कोई नहीं टिक सका। मार्को यानसेन और साइमन हार्मर के आगे भारतीय टीम की बैटिंग यूनिट फ्लॉप नजर आई।

Aiden Markram का बेस्ट 'कैच ऑफ द ईयर' दरअसल, दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन (India vs South Africa 2nd Test Day 3 Highlights) के खेल में चायकाल तक भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 102 रन रहा। इसके बाद दूसरे सेशन में कप्तान ऋषभ पंत से हर किसी की उम्मीदें थी कि वह बड़ी पारी खेलने, लेकिन मार्को यानसेन ने उन्हें 7 रन के निजी स्कोर पर आउट किया।