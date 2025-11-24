Rishabh Pant के कारण पलट गया था IPL का इतिहास, LSG ने आज ही के दिन बनाया सबसे महंगा खिलाड़ी
Rishabh Pant IPL Most Expensive Player: आज ही के दिन, ऋषभ पंत आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया था, जिससे उन्होंने SRH और दिल्ली कैपिटल्स को पीछे छोड़ दिया। पंत इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भी रह चुके हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rishabh Pant IPL Most Expensive Player: भारतीय टीम के विकेटकीपर बैटर और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज ही के दिन ऋषभ पंत के कारण आईपीएल का इतिहास पलट गया था। एक साल पहले, यानी 24 नवंबर 2024 को आईपीएल ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत पर 27 करोड़ रुपये की ऊंची बोली लगाकर उन्हें अपने साथ जोड़ा था। इस तरह पंत आईपीएल नीलामी के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने।
Rishabh Pant है IPL Auction में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी
दरअसल, ऋषभ पंत (Rishabh Pant IPL Auction Expensive Player on this day) के लिए आईपीएल 2024 ऑक्शन शुरुआत में LSG और SRH के बीच होड़ लगी रही। उनकी बोली 20.75 करोड़ तक पहुंच गई, बाद में SRH पीछे हट गई। दिल्ली कैपिटल्स से राइट-टु-मैच चुनौती को खत्म करने के लिए LSG ने इसे बढ़ाकर 27 करोड़ कर दिया। दिल्ली की टीम ने अपने पैर पीछे कर लिए और लखनऊ ने पंत को खरीद लिया।
पंत की IPL में दूसरी टीम है LSG
आईपीएल में ऋषभ पंत के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (Rishabh Pant LSG IPL) दूसरी टीम है। इससे पहले उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स से 2016 में की थी। उस समय डेयरडेविल्स के नाम से दिल्ली कैपिटल्स जानी जाती थी। 2016 ऑक्शन में पंत को दिल्ली कैपिटल्स ने 1.6 करोड़ रुपये में खरीदा था। वह दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान भी रहे। 2021 में उन्हें कप्तान बनाया गया और 2022 में वह एक्सीडेंट की वजह से आईपीएल से दूर रहे। 2023 में वह दिल्ली के कप्तान रहे।
वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पंत ने आईपीएल 2025 में 14 मैच खेलते हुए 269 रन बनाए। इस दौरान उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 118 रन का रहा। उन्होंने लखनऊ के लिए अपने पहले सीजन में एक शतक और एक अर्धशतक जड़ा।
IPL Auction के टॉप-5 प्लेयर
1. ऋषभ पंत- LSG- 27 करोड़ रुपये
2. श्रेयस अय्यर-PBKS-26.75 करोड़ रुपये
3.वेंकटेश अय्यर-KKR-23.75 करोड़ रुपये
4.अर्शदीप सिंह-PBKS-18 करोड़ रुपये
5.युजवेंद्र चहल-PBKS-18 करोड़ रुपये
