    'मजाक बना रखा है टेस्ट क्रिकेट को', ऋषभ पंत ने बीच मैच में कुलदीप यादव को लगाई फटकार, Video हो गया वायरल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 12:56 PM (IST)

    गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन साउथ अफ्रीका के निचले क्रम ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर परेशान किया है। इसी दौरान इस मैच में भारत की कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत अपने साथी कुलदीप यादव पर गुस्सा हो गए और बीच मैच में उनको डांट लगा दी। 

    ऋषभ पंत ने कुलदीप यादव को लगाई फटकार

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम गुवाहाटी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेल रही है। इस मैच के दूसरे दिन रविवार को साउथ अफ्रीका के निचले क्रम ने भारत को परेशान कर दिया। सेनुरान मुथुसामी और मार्को यानसेन ने विकेट पर पैर जमाते हुए भारत को परेशान कर दिया जिससे इस मैच में टीम की कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत भी झल्ला गए। इसी दौरान कुछ ऐसा हो गया कि पंत ने अपनी टीम के साथी कुलदीप यादव को डांट दिया।

    साउथ अफ्रीका ने दिन की शुरुआत छह विकेट के नुकसान पर 247 रनों के साथ की थी। दूसरे दिन भारत को पहले सेशन में कोई भी विकेट नहीं मिला। दूसरे सेशन में रवींद्र जडेजा ने काइल वेरीने को आउट कर भारत को सफलता दिलाई।

    मजाक बना रखा

    पंत को विकेट न मिलने से परेशानी तो हो रही थी उन्हें गेंदबाजों के देरी से ओवर पूरा करने को लेकर भी परेशानी हो रही थी और इसका गुस्सा उन्होंने कुलदीप पर निकाला। कुलदीप गेंद डालने में देरी कर रहे थे तभी पंत उन पर झल्ला पड़े। उन्होंने जोर से चिल्ला कर कहा, "यार 30 सेकेंड का टाइमर है। घर पर खेल रहे हो क्या? एक बॉल डाल जल्दी। यार कुलदीप दोनों बार वॉर्निंग ले ली। पूरा एक ओवर थोड़ी ना चाहिए। मजाक बना रखा है यार टेस्ट क्रिकेट को।"

    पंत ने फिर दोबारा कहा, "फील्ड मेरे को करने दे। तू टप्पे पर डालने को देख। बाकी हो जाएगा काम। भाई कल पूरे दिन मेहनत की है यार छोड़ेंगे नहीं। काम करते रहो।"

    नए नियमों के मुताबिक, फील्डिंग टीम को एक ओवर खत्म होने के बाद अगला ओवर अगले दो मिनट में शुरू करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कप्तान को चेतावनी दी जाती है और बार-बार होता है तो फिर पेनाल्टी भी लगती है।

    मुथुसामी बने परेशानी

    भारत के लिए सेनुरान मुथुसामी परेशानी बन गए हैं। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों के सामने कमाल की बल्लेबाजी की है और अर्धशतक जमा दिया है। काइल के जाने के बाद आए मार्को यानसेन भी टीम इंडिया के लिए परेशानी बने हैं। वह अपने लंबे-लंबे शॉट्स से भारतीय गेंदबाजों के लिए टेंशन बन गए हैं।

