IND vs SA 2nd Test: कौन हैं Senuran Muthusamy? भारतीय मूल के स्टार ने गुवाहाटी में टेस्ट शतक जड़कर मचा दी हलचल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। IND vs SA 2nd Test, Who is Senuran Muthusamy: हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वह अपने देश के लिए खेलते हुए शतक जड़े और टीम को मजबूती देने का काम करें। खासकर टेस्ट फॉर्मेट में बैटर्स शतक बनाने के लिए काफी संघर्ष करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन साउथ अफ्रीकी टीम के सेनुरन मुथुसामी ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी ठोककर हर किसी का दिल जीत लिया। नंबर 7 पर बैटिंग करते हुए इस बल्लेबाज ने 192 गेंदों तक संघर्ष करते हुए अपने करियर का पहला टेस्ट शतक लगाया। ये गुवाहाटी मैदान का भी पहला टेस्ट शतक रहा, जो कि मुथुसामी के बल्ले से निकला। ऐसे में जानते हैं कौन हैं मुथुसामी, जिन्हें करीबी से जानने के लिए काफी बेताब हैं।

IND vs SA 2nd Test: कौन हैं Senuran Muthusamy? सेनुरन मुथुसामी का जन्म 22 फरवरी 1994 को डरबन, नटाल प्रांत, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनके माता-पिता भारतीय मूल के हैं और वह अपनी तमिल विरासत से गहरा जुड़ाव रखते हैं। उनकी फैमिली के कई सदस्य आज भी तमिलनाडु में रहते हैं। मुथुसामी ने अपनी स्कूलिंग क्लिफ्टन कॉलेज से की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ क्वाज़ुलु-नटाल से सोशल साइंस में बैचलर की पढ़ाई की, जहां उन्होंने मीडिया और मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन किया। उनकी क्रिकेट की शुरुआत डरबन में स्कूल मैचों और स्थानीय टूर्नामेंटों से हुई, जहां वह जल्द ही अपनी प्रतिभा के लिए पहचाने जाने लगे।

उन्होंने अंडर-11 से अंडर-19 तक क्वाज़ुलु-नटाल का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि शुरुआत में उन्हें विश्वास नहीं था कि वह क्रिकेटर बन पाएंगे, लेकिन लगातार प्रदर्शन में सुधार ने उन्हें साउथ अफ्रीका की अंडर-19 टीम तक पहुंचा दिया।

सीजन 2015-16 में उन्हें डॉल्फिन्स टीम ने बतौर टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज साइन किया, और यहीं से उनकी प्रोफेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत मजबूत होती गई। टेस्ट डेब्यू में कोहली का विकेट लिया 2019 में भारत दौरे के लिए मुथुसामी (Senuran Muthusamy) को पहली बार साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम में चुना गया था। उन्होंने विशाखापत्तनम टेस्ट में डेब्यू किया ।अपने डेब्यू मैच में उन्होंने अपना पहला टेस्ट विकेट विराट कोहली का लिया था।

पिता ने क्रिकेट से रूबरू कराया बता दें कि मुथुसामी को क्रिकेट के मैदान पर सबसे पहले उनके पिता लेकर आए थे, लेकिन जब वह 11 साल के थे तब उनका देहांत हो गया था। इसके बाद सिर से पिता का साया उठ जाने के बाद उनकी मां वाणी मूडली ने ही उन्हें पाला। उनकी मां ने उन्हें क्रिकेटर बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मां ने बेटे के लिए क्रिकेट के खेल को सीखा और फिर अपने बेटे की बैटिंग और बॉलिंग तकनीक के वीडियो शूट किए।