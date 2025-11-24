IND vs SA: मार्को यानसेन की गेंदों ने विकेट के साथ-साथ बरसाए रिकॉर्ड, लिखवाया खास लिस्ट में नाम
भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ साउथ अफ्रीका के मार्को यानसेन ने पहले अपने बल्ले से कहर ढाया और फिर गेंदबाजी से विकेटों की पतझड़ लगा भारत को परेशान कर दिया। नतीजा ये रहा कि उनका नाम अब दिग्गजों की लिस्ट में आ गया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मार्को यानसेन ने गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत को जमकर परेशान किया है। दूसरे दिन जहां यानसेन ने अपने बल्ले से कमाल किया था तो वहीं तीसरे दिन अपनी गेंदों से ऐसा कहर ढाया का टीम इंडिया के बल्लेबाज परेशान हो गए। यानसेन ने भारत की पहली पारी में मेजबान टीम के छह बल्लेबाजों को आउट किया।
यानसेन ने दूसरे दिन 92 रनों की पारी खेल साउथ अफ्रीका को 489 रनों का स्कोर बनाने में मदद की तो वहीं तीसरे दिन विकेट पर विकेट चटकाकर टीम इंडिया को 201 रनों पर ढेर कर दिया। अपने इस प्रदर्शन से यानसेन ने रिकॉर्ड भी बना दिए और खास लोगों की लिस्ट में अपना नाम भी लिखवा दिया।
ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे गेंदबाज
यानसेन भारत में साल 2000 के बाद से भारत में पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने के साथ-साथ उसी टेस्ट में अर्धशतक जमाने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। साल 2000 में उनके ही देश के बाएं हाथ के स्पिनर निकी बोए ने बेंगलुरू में पंजा खोला था और अर्धशतक जमाया था। आठ साल बाद वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर ने हैदराबाद में ये काम किया था और अब 17 साल बाद यानसेन ने फिर इसी काम को दोहराया है।
दिग्गजों की लिस्ट में लिखवाया नाम
इस प्रदर्शन के साथ ही यानसेन ने अपना दिग्गजों की लिस्ट में लिखवा लिया है। उन्होंने अपना नाम साउथ अफ्रीका के उन गेंदबाजों की लिस्ट में लिखवाया है जिन्होंने भारत में एक पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है। इस लिस्ट में लांस क्लूजनर का नाम है जिन्होंने 1996 में कोलकाता में पांच विकेट लिए थे। साल 2008 और 2010 में डेल स्टेन, साल 2015 में काइल एबॉट ने दिल्ली में ये काम किया था। स्टेन ने पहले अहमदाबाद और फिर नागपुर में अपनी गेंदों से कहर ढाया था।
इस लिस्ट में भी हुए शामिल
इसी के साथ यानसेन भारत में पांच या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के विदेशी तेज गेंदबाजों की विस्ट में भी शामिल हो गए हैं। इंग्लैंड के जॉन लेवर ने साल 1976 में 46 रन देकर सात विकेट लिए थे। 1979 में ऑस्ट्रेलिया के ज्यॉफ डायमॉक ने कानपुर में 67 रन देकर सात विकेट लिए थे। कानपुर में ही ऑस्ट्रेलिया के एलन डेविडसन ने 93 रन देकर सात विकेट लिए थे।
