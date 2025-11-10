भारतीय महिला टीम की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर पहुंची हनोल, महासू देवता की पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वाद

जागरण संवाददाता, विकासनगर: क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला टीम की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर सोमवार को देहरादून जिले हनोल स्थित प्रसिद्ध महासू मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर देवता से आशीर्वाद लिया।

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू तहसील से जुड़े पारसा गांव की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर रेणुका ठाकुर सोमवार को सपरिवार हनोल पहुंचीं। यहां स्थानीय लोगों ने उसका परंपरागत तरीके से स्वागत किया।

इस दौरान मंदिर प्रबंधन समिति ने भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाली रेणुका ठाकुर को स्मृति चिह्न के रूप में हनोल मंदिर की फोटो व प्रसाद भेंटकर सम्मानित किया। विश्व चैंपियन को अपने बीच पाकर उत्साहित स्थानीय लोगों एवं खासकर युवाओं ने यादगार के तौर पर महिला क्रिकेटर के साथ फोटो व सेल्फी ली।