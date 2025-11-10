भारतीय महिला टीम की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर पहुंची हनोल, महासू देवता की पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वाद
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर सोमवार को हनोल स्थित महासू मंदिर पहुंची। इस दौरान उन्होंने वहां पूजा-अर्चना की और देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया। स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और मंदिर समिति ने उन्हें सम्मानित किया। रेणुका ने महिला विश्व कप क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया।
जागरण संवाददाता, विकासनगर: क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला टीम की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर सोमवार को देहरादून जिले हनोल स्थित प्रसिद्ध महासू मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर देवता से आशीर्वाद लिया।
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू तहसील से जुड़े पारसा गांव की रहने वाली अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर रेणुका ठाकुर सोमवार को सपरिवार हनोल पहुंचीं। यहां स्थानीय लोगों ने उसका परंपरागत तरीके से स्वागत किया।
इस दौरान मंदिर प्रबंधन समिति ने भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाली रेणुका ठाकुर को स्मृति चिह्न के रूप में हनोल मंदिर की फोटो व प्रसाद भेंटकर सम्मानित किया। विश्व चैंपियन को अपने बीच पाकर उत्साहित स्थानीय लोगों एवं खासकर युवाओं ने यादगार के तौर पर महिला क्रिकेटर के साथ फोटो व सेल्फी ली।
विश्व कप में की शानदार गेंदबाजी
भारतीय महिला टीम की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने महिला विश्व कप के फाइनल मैच में भी शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि, उन्होंने मैच कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने आठ ओवर में सिर्फ 28 रन देकर दक्षिण अफ्रीकी टीम पर दबाव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वर्ष 2009 में लिया था अकादमी में प्रवेश
रेणुका ने वर्ष 2009 में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की आवासीय अकादमी में प्रवेश लिया। घरेलू क्रिकेट 2019-20 सीनियर महिला वनडे लीग में उन्होंने सबसे ज्यादा 23 विकेट लिए। 07 अक्टूबर 2021 को उन्होंने ने आस्ट्रेलिया के विरुद्ध महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। वर्ष 2022 में आइसीसी ने उन्हें उभरती हुई महिला क्रिकेटर के पुरस्कार से सम्मानित भी किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।