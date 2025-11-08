उत्तराखंड की विश्व विजेता बेटी को घर लौटने पर मिला 'स्नेह', तस्वीरों और वीडियो में देखें जश्न की धूम
महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद स्नेह राणा का देहरादून आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी और 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। स्नेह राणा के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और वह राज्य की बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। भारत के महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद पहली बार देहरादून एयरपोर्ट पहुंची स्नेह राणा का भव्य स्वागत हुआ। पहले देहरादून एयरपोर्ट और फिर घर पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया।
घर में ढोल-नगाड़ों से हुआ स्वागत।
