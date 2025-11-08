Language
    उत्तराखंड की विश्‍व विजेता बेटी को घर लौटने पर मिला 'स्‍नेह', तस्‍वीरों और वीडियो में देखें जश्‍न की धूम

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 02:40 PM (IST)

    महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद स्नेह राणा का देहरादून आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी और 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। स्नेह राणा के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और वह राज्य की बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

    देहरादून एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। Jagran

    जागरण संवाददाता, देहरादून। भारत के महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने के बाद पहली बार देहरादून एयरपोर्ट पहुंची स्नेह राणा का भव्‍य स्‍वागत हुआ। पहले देहरादून एयरपोर्ट और फ‍िर घर पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया।

    यह भी पढ़ें- जज्बे ने बांटा जीत का 'स्नेह', बनना चाहती थीं तेज गेंदबाज, लेकिन बन गईं स्पिनर

    बता दें स्नेह राणा देहरादून के सनौला की रहने वाली हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर स्नेह राणा ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी टीम के साथ उन्होंने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री धामी ने स्नेह राणा को 50 लाख रुपये देने की घोषणा भी की है।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्नेह राणा से फोन पर बातचीत कर उन्हें शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने स्नेहा राणा से फोन पर बात कर विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विजय दिलाने पर शुभकामनाएं दीं।

    तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि स्नेह राणा ने मेहनत, संकल्प और प्रतिभा से उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। उनकी सफलता हमारे युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा है। राज्य सरकार खिलाडिय़ों को सर्वोत्तम सुविधाएं और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटियां देश को गौरवान्वित कर रही हैं और स्नेहा राणा का प्रदर्शन इसी का उज्ज्वल उदाहरण है।

    घर में ढोल-नगाड़ों से हुआ स्‍वागत।