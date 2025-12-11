Indian Military Academy में कमांडेंट परेड, कैडेट्स की दमदार कदमताल, हेलीकाप्टर से हुई पुष्पवर्षा

जागरण संवाददाता, देहरादून: ‘कदम-कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा’… आत्मविश्वास और जोश से भरे आफिसर कैडेट्स ने भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) के ड्रिल स्क्वायर पर कमांडेंट परेड में शानदार कदमताल की। अंतिम पग के बाद हेलीकाप्टरों ने कैडेट्स पर पुष्पवर्षा कर उत्साह दोगुना कर दिया।

आइएमए में हुई कमांडेंट परेड आइएमए में गुरुवार को पासिंग आउट परेड के रैतिक पूर्वाभ्यास के रूप में कमांडेंट परेड का आयोजन हुआ। शनिवार को होने वाली मुख्य पासिंग आउट परेड में शामिल होने वाले सभी कैडेट्स ने सटीक ताल-मेल से परेड की दमदार प्रस्तुति दी।

सेना की प्रतिष्ठा अब पर: कमांडेंट कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने परेड की सलामी ली और कैडेट्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 'सेना की प्रतिष्ठा अब आपके कंधों पर है। चरित्र, सामर्थ्य, प्रतिबद्धता और करुणा यही एक अफसर की असली पहचान है।'