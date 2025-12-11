Indian Military Academy में कमांडेंट परेड, कैडेट्स की दमदार कदमताल, हेलीकाप्टर से हुई पुष्पवर्षा
देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में गुरुवार को कमांडेंट परेड का आयोजन हुआ, जिसमें कैडेट्स ने शानदार कदमताल का प्रदर्शन किया। हेलीकाप्टरों से पुष्पव ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: ‘कदम-कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा’… आत्मविश्वास और जोश से भरे आफिसर कैडेट्स ने भारतीय सैन्य अकादमी (आइएमए) के ड्रिल स्क्वायर पर कमांडेंट परेड में शानदार कदमताल की। अंतिम पग के बाद हेलीकाप्टरों ने कैडेट्स पर पुष्पवर्षा कर उत्साह दोगुना कर दिया।
आइएमए में हुई कमांडेंट परेड
आइएमए में गुरुवार को पासिंग आउट परेड के रैतिक पूर्वाभ्यास के रूप में कमांडेंट परेड का आयोजन हुआ। शनिवार को होने वाली मुख्य पासिंग आउट परेड में शामिल होने वाले सभी कैडेट्स ने सटीक ताल-मेल से परेड की दमदार प्रस्तुति दी।
सेना की प्रतिष्ठा अब पर: कमांडेंट
कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने परेड की सलामी ली और कैडेट्स को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 'सेना की प्रतिष्ठा अब आपके कंधों पर है। चरित्र, सामर्थ्य, प्रतिबद्धता और करुणा यही एक अफसर की असली पहचान है।'
अफसर बनने की राह चुनौती भरी
कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि सैन्य अफसर बनने की राह चुनौतियों भरी है, लेकिन कठोर प्रशिक्षण के बाद कैडेट्स ने यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने हर जवान के प्रति जिम्मेदारी निभाने और उसके भरोसे पर खरा उतरने की प्रेरणा दी।
विदेशी कैडेट्स की तारीफ की
कमांडेंट ने विदेशी कैडेट्स को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बधाई दी। कहा कि उन्होंने न केवल यहां दोस्ती के अमिट रिश्ते बनाए, बल्कि अपने-अपने देशों का भी बेहतरीन प्रतिनिधित्व किया है।
एकजुटता से पार होंगी चुनौतियां
उन्होंने कहा कि आइएमए में विकसित अनुशासन और एकजुटता का भाव भविष्य की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में अहम भूमिका निभाएगा।
परेड देखने उमड़ी भीड़
कमांडेंट परेड को देखने के लिए सेवारत व सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, छात्र-छात्राएं और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।
