जागरण संवाददाता, देहरादून । नए वर्ष पर पर्यटन स्थल गुलजार रहेंगे। ऐसे में बाहर से आने वाले पर्यटकों से एग्रीगेटर लाइसेंस के अंतर्गत संचालित हो रहे रैपिडो, टैक्सी-मैक्सी चालक अधिक किराया न वसूल सके। इसको लेकर आरटीओ ने लाइसेंस धारकों की आनलाइन बुकिंग साइटें खंगालनी शुरू कर दी है। इसके लिए चार टीमें नियुक्त की गई है। विशेष दिनों में 25 प्रतिशत किराया बढ़ाने की अनुमति दी गई है। लेकिन इससे अधिक धनराशि वसूलने पर लाइसेंस निरस्त का प्रविधान है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, परिवहन विभाग की ओर से छह एग्रीगेटर लाइसेंस जारी किए गए हैं। लाइसेंस शर्तों में विशेष दिनों में टैक्सी-मैक्सी बुकिंग का किराया बढ़ाने का उल्लेख किया गया है। लेकिन लाइसेंस धारक विशेष दिनों में बाहर से आने वाले यात्रियों से बुकिंग के नाम पर दो से तीन गुना किराया वसूलते हैं। जिससे परिवहन विभाग को इसका खामिजाया भुगतना पड़ता है। पूर्व में भी लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी किया जा चुका है। लेकिन अब नए वर्ष पर आरटीओं ने लाइसेंस धारकों की साइटें खंगालनी शुरू कर दी है।

आरटीओ प्रवर्तन डा. अनीता चमोला ने बताया नए वर्ष पर बाहर से पर्यटन स्थल जाने वाले यात्रियों से मनमाना किराया न वसूल सके। इसके लिए एग्रीगेटर लाइसेंस धारकों की साइटें खंगाली जा रही है। लाइसेंस नियमावली का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लायी जाएगी। बताया यात्रियों से अधिक किराया वसूलने पर गलत संदेश जाता है। जिसका परिणाम विभाग को भुगतान पड़ता है।