युवती ने फेसबुक पर दोस्ती कर 14 दिन तक की बात, हनी ट्रैप में फंसाकर व्यापारी से ठगे 99.21 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, देहरादून: हनी ट्रेप में फंसाकर युवती ने टिहरी के एक कपड़ा कारोबारी से 99.21 लाख रुपये की ठगी कर दी। युवती ने व्यापारी से फेसबुक में दोस्ती कर 14 दिन बातचीत की। इसके बाद निवेश का झांसा देकर उनसे ठगी कर ली। इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

रोहित निवासी टिहरी ने बताया कि 22 अक्टूबर को उन्हें अनिका नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और दोनों के बीच मैसेंजर पर बातचीत शुरू हो गई।

23 अक्टूबर को अनिका ने उनसे मोबाइल नंबर मांगा और कहा कि वह वाट्सएप पर बातचीत करेंगे। 23 अक्टूबर को अनिका ने उन्हें मैसेज किया और इसके बाद छह नवंबर तक दोनों के बीच वाट्सएप पर बातचीत होती रही।

छह नवंबर को अनिका ने उन्हें ट्रेडिंग के बारे में बताया और एक लिंक भेजकर रजिस्ट्रेशन करने को कहा। छह नवंबर को ही वेबसाइट से खाता नंबर भेजा जोकि हर्ष यादव के नाम पर था।

छह नवंबर से उनसे ट्रेडिंग करवानी शुरू कर दी। 50 हजार रुपये जमा करने पर उनका मुनाफा वैलेट पर भेज दिए। ठगों ने 30 दिसंबर तक 99.21 लाख रुपये विभिन्न खातों में जमा कराए।

पीड़ित ने बताया कि जब उन्होंने रकम निकालने का प्रयास किया गया तो उनसे और रकम जमा करने को कहा गया। इसके बाद अनिका ने उन्हें अनफ्रेंड करते हुए संपर्क करना बंद कर दिया।

ठगी का एहसास होने पर उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दी। तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

