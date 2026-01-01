Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    युवती ने फेसबुक पर दोस्ती कर 14 दिन तक की बात, हनी ट्रैप में फंसाकर व्यापारी से ठगे 99.21 लाख रुपये

    By Soban Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:44 PM (IST)

    एक युवती ने फेसबुक पर टिहरी के एक कपड़ा करोबारी से दोस्ती कर 14 दिन तक बात की और फिर निवेश के बहाने उनसे 99.21 लाख रुपये की ठगी कर ली। उसने कारोबारी क ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, देहरादून: हनी ट्रेप में फंसाकर युवती ने टिहरी के एक कपड़ा कारोबारी से 99.21 लाख रुपये की ठगी कर दी। युवती ने व्यापारी से फेसबुक में दोस्ती कर 14 दिन बातचीत की। इसके बाद निवेश का झांसा देकर उनसे ठगी कर ली। इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहित निवासी टिहरी ने बताया कि 22 अक्टूबर को उन्हें अनिका नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और दोनों के बीच मैसेंजर पर बातचीत शुरू हो गई।

    23 अक्टूबर को अनिका ने उनसे मोबाइल नंबर मांगा और कहा कि वह वाट्सएप पर बातचीत करेंगे। 23 अक्टूबर को अनिका ने उन्हें मैसेज किया और इसके बाद छह नवंबर तक दोनों के बीच वाट्सएप पर बातचीत होती रही।

    छह नवंबर को अनिका ने उन्हें ट्रेडिंग के बारे में बताया और एक लिंक भेजकर रजिस्ट्रेशन करने को कहा। छह नवंबर को ही वेबसाइट से खाता नंबर भेजा जोकि हर्ष यादव के नाम पर था।

    छह नवंबर से उनसे ट्रेडिंग करवानी शुरू कर दी। 50 हजार रुपये जमा करने पर उनका मुनाफा वैलेट पर भेज दिए। ठगों ने 30 दिसंबर तक 99.21 लाख रुपये विभिन्न खातों में जमा कराए।

    पीड़ित ने बताया कि जब उन्होंने रकम निकालने का प्रयास किया गया तो उनसे और रकम जमा करने को कहा गया। इसके बाद अनिका ने उन्हें अनफ्रेंड करते हुए संपर्क करना बंद कर दिया।

    ठगी का एहसास होने पर उन्होंने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दी। तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

    यह भी पढ़ें- साइबर ठग ने छात्र के सामने बिछाया जाल, टास्क पूरा करने पर दिए 1125 रुपये; फिर ठग लिए 24 लाख

    यह भी पढ़ें- सोनभद्र पुल‍िस ने 15 साइबर पीड़ितों के खाते में वापस कराए 21.75 लाख रुपये