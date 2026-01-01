Language
    सोनभद्र पुल‍िस ने 15 साइबर पीड़ितों के खाते में वापस कराए 21.75 लाख रुपये

    By MUKESH CHANDRA SRIVASTAVAEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:52 PM (IST)

    सोनभद्र पुलिस ने 15 साइबर धोखाधड़ी पीड़ितों के खातों में 21.75 लाख रुपये वापस कराए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि 2025 में अब तक 75 लाख र ...और पढ़ें

     पुलिस साइबर ठगी के शिकार लोगों के खाते में करीब 75 लाख रुपये से अधिक की राशि का रिफंड करा चुकी है।

    जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पुलिस ने साइबर फ्राड कर निकाली धनराशि में से 15 साइबर पीड़ितों को 21.75 लाख रुपये गुरुवार को उनके खाते में वापस करा दिया। वर्ष 2025 में पुलिस साइबर ठगी के शिकार लोगों के खाते में करीब 75 लाख रुपये से अधिक की राशि का रिफंड करा चुकी है।

    गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि चोपन के लोको कालोनी निवासी राहुल कुमार, शक्तिनगर के एनसीएल खड़िया निवासी सुखबिन्दर सिंह, शिवजी नगर निवासी मोहम्मद असलम, करमा निवासी इंदिरा कुमारी, पिपरी के रेणुकूट हिण्डाल्को कालोनी निवासी सौरभ नन्दा, पिपरी निवासी दुन्ना पद्मावती, रामपुर बरकोनिया निवासी ज्योति विश्वकर्मा। बीजपुर थाना क्षेत्र के एनटपीसी रिहंद नगर कालोनी निवासी सत्यप्रकाश त्रिपाठी, राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी अनुज कुमार मिश्रा, चोपन के सलखन बरवा टोला निवासी अनिल कुमार, कुरहुल निवासी पूजा गुप्ता, ओबरा बाजार निवासी पटेल कुमार, ओबरा निवासी महादेव सिंह, राजू व पुरानी सब्जी मंडी अनपरा निवासी संतोष कुमार यादव के खाते में 21 लाख 75 हजार 675 रुपये वापस करा दिया गया है।

    इससे संबंधितों के चेहरे पर खुशी लौट आई। एसपी अभिषेक वर्मा ने लोगों से अपील किया है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।