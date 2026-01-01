जागरण संवाददाता, सोनभद्र। पुलिस ने साइबर फ्राड कर निकाली धनराशि में से 15 साइबर पीड़ितों को 21.75 लाख रुपये गुरुवार को उनके खाते में वापस करा दिया। वर्ष 2025 में पुलिस साइबर ठगी के शिकार लोगों के खाते में करीब 75 लाख रुपये से अधिक की राशि का रिफंड करा चुकी है।

गुरुवार को पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि चोपन के लोको कालोनी निवासी राहुल कुमार, शक्तिनगर के एनसीएल खड़िया निवासी सुखबिन्दर सिंह, शिवजी नगर निवासी मोहम्मद असलम, करमा निवासी इंदिरा कुमारी, पिपरी के रेणुकूट हिण्डाल्को कालोनी निवासी सौरभ नन्दा, पिपरी निवासी दुन्ना पद्मावती, रामपुर बरकोनिया निवासी ज्योति विश्वकर्मा। बीजपुर थाना क्षेत्र के एनटपीसी रिहंद नगर कालोनी निवासी सत्यप्रकाश त्रिपाठी, राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी अनुज कुमार मिश्रा, चोपन के सलखन बरवा टोला निवासी अनिल कुमार, कुरहुल निवासी पूजा गुप्ता, ओबरा बाजार निवासी पटेल कुमार, ओबरा निवासी महादेव सिंह, राजू व पुरानी सब्जी मंडी अनपरा निवासी संतोष कुमार यादव के खाते में 21 लाख 75 हजार 675 रुपये वापस करा दिया गया है।