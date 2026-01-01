साइबर ठग ने छात्र के सामने बिछाया जाल, टास्क पूरा करने पर दिए 1125 रुपये; फिर ठग लिए 24 लाख
आगरा में एक कंपनी सेक्रेटरी के छात्र को साइबर ठगों ने 1125 रुपये का लालच देकर फंसाया। टास्क पूरा करने के बहाने छात्र से कुल 24 लाख रुपये ठग लिए गए। छा ...और पढ़ें
जासं, आगरा। कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रहे छात्र को 1125 रुपये देकर लालच में फंसाने के बाद साइबर ठगों ने 24 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने छात्र को टास्क पूरा करके रुपये कमाने का झांसा दिया। छात्र ने कर्जा लेकर साइबर ठग के खातों में रुपये जमा किए। शिकायत के बाद साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
जैतपुर कलां निवासी शिवम राजपूत ने दर्ज मुकदमे में बताया कि उनके टेलीग्राम पर एक मैसेज आया। इसके बाद फोन करके युवती ने अपना नाम दमयंती रावत निवासी देहरादून बताया और फुटलाकर स्पोर्ट वेबसाइट का लिंक भेजकर रजिस्ट्रेशन कराया। लागिन करने के बाद कुछ टास्क दिए। जिन्हें पूरा करने पर 29 जून को छात्र के खाते में 1125 रुपये भेजे गए।
रोजाना रुपये कमाने के लालच में आकर छात्र ने पहली बार 10 हजार रुपये साइबर ठग के खाते में जमा कर दिए। टास्क पूरा करने पर छात्र के खाते में साइबर ठगों ने 20552 रुपये भेजकर उसे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद छात्र से 50 हजार रुपये और फिर कई बार में कुल 24 लाख रुपये जमा कर दिए।
छात्र ने मुकदमे में कहा है कि उन्होंने कर्ज देकर रुपये जमा किए। साइबर थाना पुलिस ने बुधवार को मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर रीता यादव ने बताया जांच की जा रही है।
डर और लालच से फंसाते हैं साइबर ठग
साइबर ठगी की जितनी भी वारदातें हुईं, उनमें ठगों ने आमजन को डर और लालच से अपने जाल में फंसाया। इंस्पेक्टर साइबर थाना रीता यादव ने बताया कि डर और लालच में जो लोग नहीं आते हैं, उनका साइबर ठग कुछ नहीं कर सकते हैं।
डिजिटल अरेस्ट सहित कई मामले में लोगों ने डर के कारण साइबर ठगों के बताए खातों में रुपये जमा कर दिए। ठगी के अन्य मामलों में टास्क पूरा कर रुपये कमाने, सोने, शेयर, क्रिप्टो में निवेश कर हर महीने हजारों कमाने का लालच देकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया।
