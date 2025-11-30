अब मिलेग जंगली-जानवरों से सुरक्षा, वन्यजीवों को गांवों में आने से रोकेंगे फाक्स लाइट व एनाइडर

राज्य ब्यूरो, देहरादून। उत्तराखंड में वन्यजीवों के बढ़ते हमलों ने चिंता और चुनौती दोनों बढ़ा दी हैं। इससे निबटने को जरूरी है कि वन्यजीव जंगल की देहरी लांघ आबादी वाले क्षेत्रों में न पहुंचे। इसके लिए अब प्रयास तेज किए गए हैं और वन सीमा से सटे संवेदनशील गांवों के आसपास फाक्स लाइट और एनाइडर लगाने का क्रम तेज किया जा रहा है। फाक्स लाइट एक सोलर सुरक्षा लाइट है, जो रात में तेज चमकती है और वन्यजीव उसके पास नहीं आते। इसी तरह एनाडर सेंसरयुक्त उपकरण है और उसकी परिधि में किसी वन्यजीव के आने पर इससे तेज आवाज निकलती है, जिससे जानवर भाग जाते हैं। मौजूदा परिस्थितियों में इन उपकरणों को उपयोगी माना जा रहा है।



वन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2000 से अब तक वन्यजीवों के हमलों में 1266 व्यक्तियों की जान जा चुकी है, जबकि 6526 घायल हुए हैं। इस वर्ष की ही तस्वीर देेखें तो वन्यजीवों ने 45 व्यक्तियों की जान ली है, जबकि घायलों की संख्या 493 है। इन दिनों भी गुलदार, बाघ, भालू, हाथी जैसे जानवरों ने विभिन्न क्षेत्रों में नाक में दम किया हुआ है। इसे देखते हुए अब वन्यजीवों और मनुष्य के बीच टकराव थामने के लिए तात्कालिक व दीर्घकालिक उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सौर ऊर्जा से संचालित फाक्स लाइट और एनाइडर लगाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं।