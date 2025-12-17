देहरादून एयरपोर्ट पर दिखा कोहरे का असर, दिल्ली की एक उड़ान डायवर्ट; जयपुर की हुई रद्द

संवाद सहयोगी, डोईवाला । देहरादून हवाई अड्डे पर शाम को अचानक आए कोहरे के चलते शाम को आने वाली उड़ानों पर इसका असर देखा गया। जिसके चलते दिल्ली की एक उड़ान को जहां चंडीगढ़ के लिए डायवर्ट करना पड़ा तो वही शाम को आने वाली जयपुर की उड़ान भी रद्द कर दी गई। जबकि दोपहर में भी आने वाली कुछ उड़ाने विलंब से एयरपोर्ट पर पहुंची।

एयरपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 12.20 पर एयर इंडिया की दिल्ली से आने वाली उड़ान दोपहर 1:06 पर एयरपोर्ट पहुंची। वहीं एयर इंडिया की मुंबई से दोपहर 2.20 पर आने वाली उड़ान 3.06 पर एयरपोर्ट पहुंची। इसके अलावा इंडिगो की दोपहर 3:20 पर आने वाली उड़ान शाम 4.12 पर एयरपोर्ट पहुंची।