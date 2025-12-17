देहरादून एयरपोर्ट पर दिखा कोहरे का असर, दिल्ली की एक उड़ान डायवर्ट; जयपुर की हुई रद्द
देहरादून हवाई अड्डे पर कोहरे के कारण हवाई सेवाओं पर असर पड़ा। दिल्ली से आने वाली एक उड़ान को चंडीगढ़ की ओर मोड़ा गया और जयपुर की उड़ान रद्द कर दी गई। ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, डोईवाला । देहरादून हवाई अड्डे पर शाम को अचानक आए कोहरे के चलते शाम को आने वाली उड़ानों पर इसका असर देखा गया। जिसके चलते दिल्ली की एक उड़ान को जहां चंडीगढ़ के लिए डायवर्ट करना पड़ा तो वही शाम को आने वाली जयपुर की उड़ान भी रद्द कर दी गई। जबकि दोपहर में भी आने वाली कुछ उड़ाने विलंब से एयरपोर्ट पर पहुंची।
एयरपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 12.20 पर एयर इंडिया की दिल्ली से आने वाली उड़ान दोपहर 1:06 पर एयरपोर्ट पहुंची। वहीं एयर इंडिया की मुंबई से दोपहर 2.20 पर आने वाली उड़ान 3.06 पर एयरपोर्ट पहुंची। इसके अलावा इंडिगो की दोपहर 3:20 पर आने वाली उड़ान शाम 4.12 पर एयरपोर्ट पहुंची।
जबकि इंडिगो की दिल्ली से शाम 5:55 पर आने वाली उड़ान एयरपोर्ट पर अधिक कोहरा होने के चलते चंडीगढ़ के लिए डायवर्ट कर दी गई। इसके अलावा इंडिगो की शाम 6:20 पर आने वाली मुंबई की उड़ान भी 7.30 बजे तक एयरपोर्ट नहीं पहुंची थी। जबकि शाम 6:30 बजे आने वाली इंडिगो की जयपुर की उड़ान को भी अधिक कोहरा होने के चलते एयरलाइंस की ओर से रद्द कर दिया गया।
यह भी पढ़ें- कोहरे में ट्रेनों के लेट होने पर देना पड़ रहा शुल्क, इंतजार करने के लिए भी लगेंगे पैसे! रेलवे ने किया बड़ा बदलाव
यह भी पढ़ें- UP Weather Update: सर्दी का असर और तेज होगा? घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में कोहरे ने लगाया गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक, दिल्ली वालों के लिए अब बचा बस ये ऑप्शन
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।