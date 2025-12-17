Language
    UP Weather Update: सर्दी का असर और तेज होगा? घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी

    By Shiv Narayan Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:01 PM (IST)

    संभल में घने कोहरे को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार संभल और उसके आसपास के जनपदों म

    संवाद सहयोगी, बहजोई। जनपद में सर्दी और कोहरे का असर और अधिक गहराने जा रहा है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बुधवार की रात्रि से लेकर गुरुवार दिन, गुरुवार की रात्रि और शुक्रवार तक के लिए घने कोहरे को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की संभावना जताई गई है।

    मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार संभल और उसके आसपास के जनपद बदायूं और अमरोहा में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है, जबकि निकटवर्ती जनपद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और बिजनौर में कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है।

    बुधवार को जनपद में रात्रि के समय घना कोहरा छाया रहा और सुबह भी हल्के कोहरे व बादलों के कारण दोपहर तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हो सके, जिससे ठिठुरन बनी रही और सड़कों पर चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, हालांकि दोपहर लगभग 2.15 बजे के बाद धूप निकलने से कुछ राहत मिली, लेकिन यह राहत अल्पकालिक रही।

    मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं अगले 24 घंटे में भी कड़ाके की सर्दी बने रहने का अनुमान है।

    उधर जिले के आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ डा. अच्युत यादव ने बताया कि आइएमडी के अलर्ट जारी किए जाने के बाद प्रशासन ने भी आपदा से जुड़ी सभी टीमों को अलर्ट कर दिया है, चिन्हित स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, रेन बसेरा सक्रिय हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन व्यवस्था पूरी तरह तैयार रखी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके।