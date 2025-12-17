UP Weather Update: सर्दी का असर और तेज होगा? घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी

संवाद सहयोगी, बहजोई। जनपद में सर्दी और कोहरे का असर और अधिक गहराने जा रहा है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से बुधवार की रात्रि से लेकर गुरुवार दिन, गुरुवार की रात्रि और शुक्रवार तक के लिए घने कोहरे को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार संभल और उसके आसपास के जनपद बदायूं और अमरोहा में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है, जबकि निकटवर्ती जनपद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और बिजनौर में कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है।

बुधवार को जनपद में रात्रि के समय घना कोहरा छाया रहा और सुबह भी हल्के कोहरे व बादलों के कारण दोपहर तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हो सके, जिससे ठिठुरन बनी रही और सड़कों पर चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, हालांकि दोपहर लगभग 2.15 बजे के बाद धूप निकलने से कुछ राहत मिली, लेकिन यह राहत अल्पकालिक रही।