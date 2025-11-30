Harpic नाम से बेच रहे थे नकली टायलेट क्लीनर, छापे में 625 बोतल बरामद; दो दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
देहरादून में हार्पिक के नाम से नकली टायलेट क्लीनर बेचने वाले दो दुकानदारों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। रैकट बैंकिसर प्राइवेट लिमिटेड को सूचना मिली थी कि उनकी कंपनी का नकली उत्पाद बेचा जा रहा है। छापे में 625 बोतलें बरामद की गईं। पुलिस ने दोनों दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जागरण संवाददाता, देहरादून: हार्पिक नाम से नकली टायलेट क्लीनर बेचने पर शहर कोतवाली पुलिस ने दो दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इस दौरान 625 बोतल बरामद की गई।
नकली उत्पाद बेचने की सूचना
पुलिस को दी तहरीर में निश्चय जैन निवासी केडल गंज जिला अलवर राजस्थान ने बताया कि उन्हें सूचना मिली देहरादून में उनकी कंपनी रैकट बैंकिसर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नकली उत्पाद बेचा जा रहा है।
दुकानों का किया सर्वे
29 नवंबर को वह टीम के साथ लक्खीबाग व पलटन बाजार पहुंचे और दुकानों का सर्वे किया। दो दुकानों उनकी कंपनी का नकली उत्पाद हार्पिक बिक रहा था। इससे कंपनी व सरकार को कर के रूप में आर्थिक नुकसान हो रहा है।
सूचना पर लक्खीबाग चौकी से पुलिस टीम के साथ एक दुकान पर पहुंचे तो दुकानदार ने अपना नाम गौरव गोयल निवासी लक्खीबाग बताया।
दुकान से 13 बोटल नकली हार्पिक बरामद हुए। दूसरे दुकानदार ने अपना नाम अंशुल सिंगल निवासी पलटन बाजार बताया। वहां से 612 पीस नकली हार्पिक बरामद हुए।
पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप पंत ने बताया कि तहरीर के आधार पर दोनों दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।
