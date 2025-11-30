Harpic नाम से बेच रहे थे नकली टायलेट क्लीनर, छापे में 625 बोतल बरामद; दो दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज 

जागरण संवाददाता, देहरादून: हार्पिक नाम से नकली टायलेट क्लीनर बेचने पर शहर कोतवाली पुलिस ने दो दुकानदारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इस दौरान 625 बोतल बरामद की गई। नकली उत्पाद बेचने की सूचना पुलिस को दी तहरीर में निश्चय जैन निवासी केडल गंज जिला अलवर राजस्थान ने बताया कि उन्हें सूचना मिली देहरादून में उनकी कंपनी रैकट बैंकिसर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से नकली उत्पाद बेचा जा रहा है।

