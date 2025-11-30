Ghaziabad News: सगाई टूटने के बाद युवती ने बनाई फर्जी आईडी, इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिए युवक के अश्लील फोटो

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने अपने भाई की पूर्व मंगेतर पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि आरोपित युवती ने युवक से सगाई टूटने के बाद इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाई और उनके अश्लील फोटो व अन्य सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप है कि सगाई टूटने के बाद से ही आरोपित युवती उन्हें परेशान कर रही है। पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने दर्ज एफआइआर में बताया है कि एक साल पहले उनके भाई की सगाई दिल्ली की रहने वाली एक युवती के साथ हुई थी।

किसी कारण से एक साल पहले सगाई टूट गई और इसके बाद युवती के परिवार वालों ने उनके घर आकर गाली-गलौज भी की। आरोपित युवती अपने परिवार वालों के साथ सगाई का सारा सामान भी वापस ले गई। आरोप है कि आरोपित युवती ने उनके इंस्टाग्राम पर अभद्रता भरे मैसेज भेजने शुरू कर दिए और उनके फोटो एडिट कर अश्लील बनाकर प्रसारित करने शुरू कर दिए।