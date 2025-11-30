Ghaziabad News: सगाई टूटने के बाद युवती ने बनाई फर्जी आईडी, इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिए युवक के अश्लील फोटो
गाजियाबाद में सगाई टूटने के बाद एक युवती ने बदला लेने के लिए युवक की अश्लील तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल कर दीं। युवती ने एक फर्जी आईडी बनाकर इस घटना को अंजाम दिया। युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। साहिबाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने अपने भाई की पूर्व मंगेतर पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि आरोपित युवती ने युवक से सगाई टूटने के बाद इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाई और उनके अश्लील फोटो व अन्य सामग्री सोशल मीडिया पर वायरल की।
आरोप है कि सगाई टूटने के बाद से ही आरोपित युवती उन्हें परेशान कर रही है। पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने दर्ज एफआइआर में बताया है कि एक साल पहले उनके भाई की सगाई दिल्ली की रहने वाली एक युवती के साथ हुई थी।
किसी कारण से एक साल पहले सगाई टूट गई और इसके बाद युवती के परिवार वालों ने उनके घर आकर गाली-गलौज भी की। आरोपित युवती अपने परिवार वालों के साथ सगाई का सारा सामान भी वापस ले गई। आरोप है कि आरोपित युवती ने उनके इंस्टाग्राम पर अभद्रता भरे मैसेज भेजने शुरू कर दिए और उनके फोटो एडिट कर अश्लील बनाकर प्रसारित करने शुरू कर दिए।
आरोपित ने उनके फोटो के साथ मोबाइल नंबर भी प्रसारित कर दिया। उनके फोटो रिश्तेदारों व पड़ोसियों को भी भेजे गए। इस कारण उन्हें मानसिक प्रताड़ना हुई। उन्होंने मामले में पुलिस से शिकायत की। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव का कहना है कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
