    श्रावस्ती में मस्टर रोल पर फर्जी श्रमिक दिखा मनरेगा के रुपये हड़पे, बड़ा फर्जीवाड़ा

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 05:49 PM (IST)

    Shrawasti News: मनरेगा की बेवसाइट पर अपलोड फोटो में श्रमिक के हाथ में टोकरी और फावड़ा भी नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारों पर फर्जी तरीके मनरेगा के धन को डकारने की मंशा साफ नजर आ रही है।

    मनरेगा की बेवसाइट पर ककंधू गांव में सीसी रोड निर्माण में आठ महिला श्रमिकों के स्थान पर अपलोड सिर्फ पुरुष श्रमिकों की फोटो- मनरेगा वेबसाइट

    संवाद सूत्र, जागरण, श्रावस्ती : जमुनहा में गिलौला ब्लाक क्षेत्र के ककंधू गांव में ग्राम पंचायत की ओर से दो स्थानों पर मनरेगा की बेवसाइट पर सीसी रोड निर्माण आनलाइन दिखाया जा रहा है। इसमें जिम्मेदारों की ओर से मस्टर रोल में फर्जी तरीके से महिला व पुरुष श्रमिकों की उपस्थित दिखाकर रुपये निकाल लिए गए है, लेकिन मौके पर अभी सिर्फ रेत (बालू) ही पड़ा है।

    ग्राम पंचायत ककंधू गांव में रामगोपाल के घर से अनिल श्रीवास्तव के घर तक सीसी रोड बनाया जा रहा है। मनरेगा की आनलाइन बेवसाइट पर 28 नवंबर को दो मस्टर रोल पर 19 महिला व पुरुष मजदूर कार्य करते दिखाए गए हैं। इसमें मजदूरों की फोटो भी अपलोड की गई है।

    मस्टर रोल संख्या-8481 पर आठ महिला व दो पुरुष मजदूर तथा मस्टर रोल संख्या- 8482 पर चार महिला व पांच पुरुष मजदूर उपस्थित दिखाया गया है। दोनों मस्टर रोल पर मजदूरों की एक समान फोटो अपलोड की गई है। फोटो में एक भी महिला श्रमिक नहीं दिख रही है।

    इसी प्रकार दुर्गा तिवारी के घर से सुल्तान अली के घर तक बन रहे सीसी रोड में मस्टर रोल संख्या- 8523 पर आठ महिला व चार पुरुष तथा मस्टर रोल संख्या- 8524 पर पांच महिला व पांच पुरुष श्रमिक की उपस्थित दर्ज है। फर्जी तरीके से दोनों मस्टर रोल पर एक समान मजदूरों की फोटो अपलोड की गई है। इसके साथ ही फोटो में केवल तीन महिला श्रमिक दिख रही हैं।

    चारों मस्टर रोल के अनुसार 29 महिला व 10 पुरुष श्रमिक की उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन अपलोड फोटो के अनुसार महिलाओं की संख्या मात्र तीन व पुरुषों की संख्या 17 है। मनरेगा की बेवसाइट पर अपलोड फोटो में श्रमिक के हाथ में टोकरी और फावड़ा भी नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारों पर फर्जी तरीके मनरेगा के धन को डकारने की मंशा साफ नजर आ रही है।

    ग्राम पंचायत अधिकारी आदेश त्रिपाठी ने बताया कि मनरेगा के मजदूरों की उपस्थिति मेट की ओर से भरा जाता है। मामले की जांच की जाएगी, यदि गलत पाया जाता है, तो धन का भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रभारी डीसी मनरेगा संदीप कुमार ने बताया कि उन्हें इस संबंध में कोई सूचना नहीं है, अब जानकारी हुई है। कल इसकी जांच कराकर कार्रवाई करेंगे।