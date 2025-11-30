Language
    फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर राज्य विश्वविद्यालय ने जारी की चेतावनी, यूजीसी ने देश भर में 22 ऐसे यूनिवर्सिटी की जारी की है सूची

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:12 PM (IST)

    प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय ने छात्रों को फर्जी विश्वविद्यालयों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। यूजीसी ने 22 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है, जिसमें प्रयागराज का गांधी हिंदी विद्यापीठ भी शामिल है। विश्वविद्यालय ने छात्रों से ऐसे संस्थानों में प्रवेश न लेने का आग्रह किया है, क्योंकि उनकी डिग्री सरकारी और निजी नौकरियों के लिए मान्य नहीं होगी।

    प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर विद्यार्थियों को आगाह किया है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यूजीसी द्वारा देशभर में 22 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी किए जाने के बाद शैक्षिक संस्थान भी सतर्क हो गए हैं। इस मुद्दे पर सबसे तेज प्रतिक्रिया प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय ने दिखाई है। विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को औपचारिक चेतावनी जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वे अमान्य घोषित संस्थानों से दूर रहें।

    यूजीसी के 12 नवंबर के पत्र को आधार बनाते हुए विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रो. विनीता यादव ने एक पत्र जारी कर दिया। इसमें फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की गई हैं। इसमें चार उत्तर प्रदेश के एक और प्रयागराज में स्थित है।

    कुलसचिव के अनुसार यह संस्थान फर्जी श्रेणी में पोषित हैं और यूजीसी द्वारा अमान्य घोषित किए गए हैं। ऐसे में इन विश्वविद्यालयों और संस्थानों में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं लें। यूजीसी की ओर से गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयागराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी अलीगढ़, भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ और महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी नोएडा शामिल हैं।

    इस प्रकरण को लेकर शिक्षा निदेशालय ने भी राज्यभर में निर्देश जारी कर किए हैं। राज्य विश्वविद्यालय के अनुसार फर्जी विश्वविद्यालयों की डिग्री सरकारी और निजी नौकरियों में मान्य नहीं। ऐसे में छात्रों का भविष्य, समय और धन बर्बाद हो सकता है।