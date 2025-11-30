फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर राज्य विश्वविद्यालय ने जारी की चेतावनी, यूजीसी ने देश भर में 22 ऐसे यूनिवर्सिटी की जारी की है सूची

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यूजीसी द्वारा देशभर में 22 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी किए जाने के बाद शैक्षिक संस्थान भी सतर्क हो गए हैं। इस मुद्दे पर सबसे तेज प्रतिक्रिया प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय ने दिखाई है। विश्वविद्यालय ने अपने विद्यार्थियों को औपचारिक चेतावनी जारी करते हुए निर्देश दिया है कि वे अमान्य घोषित संस्थानों से दूर रहें।

यूजीसी के 12 नवंबर के पत्र को आधार बनाते हुए विश्वविद्यालय की कुलसचिव प्रो. विनीता यादव ने एक पत्र जारी कर दिया। इसमें फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की गई हैं। इसमें चार उत्तर प्रदेश के एक और प्रयागराज में स्थित है।

कुलसचिव के अनुसार यह संस्थान फर्जी श्रेणी में पोषित हैं और यूजीसी द्वारा अमान्य घोषित किए गए हैं। ऐसे में इन विश्वविद्यालयों और संस्थानों में किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं लें। यूजीसी की ओर से गांधी हिंदी विद्यापीठ प्रयागराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी अलीगढ़, भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ और महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी नोएडा शामिल हैं।