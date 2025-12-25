उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समर्थकों संग देहरादून में किया भाजपा प्रदेश कार्यालय कूच, प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून : पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा की ओर से उनके खिलाफ किए जा रहे कथित दुष्प्रचार के विरोध में गुरुवार को बलबीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय तक कूच किया। हालांकि उन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। रावत ने वहीं पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला। उनके समर्थकों ने भाजपा के विरुद्ध प्रदर्शन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत वह दोपहर एक बजे नेहरू कालोनी से हरीश रावत संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए उनके साथ चलते रहे। भाजपा मुख्यालय के चारों ओर कड़ी बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की के बाद रावत बैरिकेड पार कर मुख्यालय के निकट पहुंचने में सफल रहे।

उन्होंने भाजपा पर उनकी सार्वजनिक छवि खराब करने के लिए झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें पाकिस्तान का जासूस और राष्ट्रद्रोही दिखाया गया, यहां तक कि उनके खिलाफ हिंसा को भी उकसाया गया। उन्होंने इन आरोपों के प्रमाण सार्वजनिक करने की मांग की। रावत ने कहा कि भाजपा के आइटी सेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर उनकी छवि बिगाड़ने का प्रयास किया है, जिससे राज्य का सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है।

उन्होंने वर्ष 2017 में शुक्रवार को नमाज के लिए सरकारी छुट्टी घोषित करने के आरोप को भी निराधार बताया और उसका गजट नोटिफिकेशन दिखाने की चुनौती दी। इसके साथ ही मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर फैलाए गए कथित बयान पर भी भाजपा से प्रमाण मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में कथित डेमोग्राफिक बदलाव, बांग्लादेशी घुसपैठ और अंकिता हत्याकांड को लेकर भी भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए।

उन्होंने अंकिता हत्याकांड की सीबीआइ जांच उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में कराए जाने की मांग की। बलबीर रोड पर दोपहर बाद तक भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खूब गहमा-गहमी देखी गई। लगभग साढ़े तीन घंटे तक वहां डटे रहने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एवं उनके समर्थक वापस लौट गए।