आबादी क्षेत्र में हाथी की चहलकदमी से क्षेत्रवासी परेशान, बना हुआ है जान-मान का खतरा

संवाद सहयोगी, जागरण, डोईवाला : लच्छीवाला के आबादी क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से हाथी की चहलकदमी से क्षेत्रवासी परेशान हैं। उन्हें अपनी जान माल का खतरा बना हुआ है। वहीं हाथी स्थानीय किसानों की फसलों को भी रौंदकर नुकसान पहुंचा रहे हैं।

वन विभाग की ओर से आबादी क्षेत्र में हाथियों को रोकने के लिए बनाई गई हाथी दीवार भी कम ऊंचाई होने के चलते हाथियों को नहीं रोक पा रही है और हाथी आसानी से इन दीवारों को फांदकर आबादी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर स्थानीय क्षेत्रवासियों ने वन विभाग के रेंजर के नाम एक ज्ञापन वन कर्मियों को सोपा और आबादी क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही रोकने की मांग की है।

पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रेम सिंह पम्मीराज ने बताया कि पिछले तीन दिनों से हाथी लगातार आबादी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, जिससे कि लोगों में डर बना हुआ है साथ ही किसानों की फसलों को भी हाथी रौद रहे हैं। वहीं वन्यजीव मानव संघर्ष का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है।