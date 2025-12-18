Language
    Kotdwar में हाथी का आतंक, फसल बर्बाद करने के साथ घरों के बाहर रखी पानी की टंकी तोड़ी

    By Ajay Khantwal Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    पौड़ी जिले के कोटद्वार में हाथियों का आतंक जारी है। भाबर क्षेत्र के सिगड्डी भूवदेवपुर में बुधवार रात हाथियों ने आबादी में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। उन् ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, कोटद्वार: भाबर क्षेत्र के अंतर्गत सिगड्डी भूवदेवपुर में इन दिनों हाथियों की धमक बनी हुई है। आए दिन हाथी आबादी में पहुंचकर काश्तकारों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। बुधवार रात भी हाथियों ने आबादी में पहुंचकर खूब उत्पात मचाया। हाथियों ने फसल बर्बाद करने के साथ ही घरों के बाहर रखी पानी की टंकी व चारा काटने की मशीन को भी तोड़ दिया।

    भूवदेवपुर का अधिकांश भाग जंगल से सटा हुआ है। ऐसे में आबादी क्षेत्र में लगातार जंगली जानवरों की धमक बढ़ती जा रही है। बुधवार देर रात आबादी में पहुंचे हाथियों ने झुंड ने काश्तकारों के भवनों के समीप पहुंचकर खेतों व घरों में रखी पानी की टंकी को तोड़ दिया।

    एक काश्तकार के घर के बाहर खड़ी चारा मशीन को भी हाथियों ने तोड़ दिया। आबादी में हाथियों के पहुंचने पर काश्तकार एकजुट हुए और शोर मचाकर उन्हें भगाने का प्रयास किया।

    लेकिन, हाथी वापस जंगल में जाने के बजाय खेतों में ही उत्पात मचाते रहे। घंटों बाद जब हाथी वापस जंगल की ओर लौटे तो काश्तकारों ने राहत की सांस ली।

    काश्तकारों का कहना है कि क्षेत्र में सुरक्षा दीवार नहीं होने के कारण हाथियों का झुंड आबादी में पहुंच रहा है। जिससे जानमाल का खतरा बना हुआ है। काश्तकारों ने वन विभाग ने उन्हें नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है।

