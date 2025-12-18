Kotdwar में हाथी का आतंक, फसल बर्बाद करने के साथ घरों के बाहर रखी पानी की टंकी तोड़ी

संवाद सहयोगी, जागरण, कोटद्वार: भाबर क्षेत्र के अंतर्गत सिगड्डी भूवदेवपुर में इन दिनों हाथियों की धमक बनी हुई है। आए दिन हाथी आबादी में पहुंचकर काश्तकारों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। बुधवार रात भी हाथियों ने आबादी में पहुंचकर खूब उत्पात मचाया। हाथियों ने फसल बर्बाद करने के साथ ही घरों के बाहर रखी पानी की टंकी व चारा काटने की मशीन को भी तोड़ दिया।

भूवदेवपुर का अधिकांश भाग जंगल से सटा हुआ है। ऐसे में आबादी क्षेत्र में लगातार जंगली जानवरों की धमक बढ़ती जा रही है। बुधवार देर रात आबादी में पहुंचे हाथियों ने झुंड ने काश्तकारों के भवनों के समीप पहुंचकर खेतों व घरों में रखी पानी की टंकी को तोड़ दिया।